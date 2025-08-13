Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что если первая встреча между ним и российским диктатором владимиром путиным в эту пятницу пройдет нормально, то он хотел бы сразу организовать вторую встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Если Трамп не получит нужных ему ответов на первой встрече с путиным, то второй встречи не будет. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Есть очень большая вероятность, что мы проведем вторую встречу, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что на первой я собираюсь выяснить, где мы находимся и что мы делаем - сказал Трамп.

Он добавил, что если встреча с путиным в эту пятницу пройдет хорошо, то очень быстро состоится вторая встреча между путиным, Зеленским и Трампом, "если они захотят, чтобы он там был".

Возможно, второй встречи не будет, потому что если я посчитаю, что она неуместна, поскольку я не получил ответов, которые нам нужны, то второй встречи не будет - добавил Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости готовить трехсторонний формат переговоров вместе с США и россией.

Добавим

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.