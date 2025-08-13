$41.430.02
16:57 • 1494 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 8636 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 15610 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 21387 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 47288 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 54208 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 99812 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 49397 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 86213 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 86182 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Мы снова принесем мир в Европу: Вэнс после разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Дональд Трамп заявил о миссии своей администрации по возвращению мира в Европу, подчеркнув важность сильных ВВС и армии. Это сообщение прозвучало на фоне анонсированной встречи Трампа с путиным на Аляске 15 августа 2025 года.

Мы снова принесем мир в Европу: Вэнс после разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация поставит своей миссией возвращение мира в Европу. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на базе Королевских ВВС (RAF) в Глостершире, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Вэнс отметил, что разговаривал с президентом Трампом непосредственно перед тем, как выйти на сцену.

Он говорит, что Трамп сказал ему: "Мы как администрация сделаем нашей миссией снова принести мир в Европу".

Вице-президент США добавил, что невозможно принести мир, если "плохие парни также не обеспокоены тем, что у нас есть отличные ВВС и армия, чтобы поддержать мир".

Он благодарит войска на базе RAF Fairford и говорит, что они делают возможным для администрации США это сделать.

Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США13.08.25, 17:24 • 2724 просмотра

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Антонина Туманова

политика
Аляска
Королевские военно-воздушные силы
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина