Мы снова принесем мир в Европу: Вэнс после разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация поставит своей миссией возвращение мира в Европу. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на базе Королевских ВВС (RAF) в Глостершире, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Вэнс отметил, что разговаривал с президентом Трампом непосредственно перед тем, как выйти на сцену.

Он говорит, что Трамп сказал ему: "Мы как администрация сделаем нашей миссией снова принести мир в Европу".

Вице-президент США добавил, что невозможно принести мир, если "плохие парни также не обеспокоены тем, что у нас есть отличные ВВС и армия, чтобы поддержать мир".

Он благодарит войска на базе RAF Fairford и говорит, что они делают возможным для администрации США это сделать.

Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.