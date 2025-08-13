Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США

$41.430.02
Эксклюзив
14:07 • 6728 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 26481 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 34080 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 63405 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 34839 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 59621 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
13 августа, 06:18 • 66644 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
13 августа, 06:01 • 34836 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 80414 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84535 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 63440 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 59640 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 66655 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 80419 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 54697 просмотра
Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-саммит. Мерц рассказал о главном месседже, донесенном президентом США.

Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США

Во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, о котором мы прокоммуницировали сегодня Трампу. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь

- сказал Мерц.

Лидеры Европы начали выступать после переговоров с Трампом: Макрон заявил о желании США достичь прекращения огня на Аляске13.08.25, 17:15 • 1726 просмотров

Напомним

Ранее журналист Axios Барак Равид в X сообщил, что президент США Дональд Трамп сейчас проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, должны были провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. В планах - двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе должны были участвовать в видеоконференции с европейскими лидерами, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский