Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США

Во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, о котором мы прокоммуницировали сегодня Трампу. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь - сказал Мерц.

Лидеры Европы начали выступать после переговоров с Трампом: Макрон заявил о желании США достичь прекращения огня на Аляске

Напомним

Ранее журналист Axios Барак Равид в X сообщил, что президент США Дональд Трамп сейчас проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, должны были провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. В планах - двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе должны были участвовать в видеоконференции с европейскими лидерами, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.