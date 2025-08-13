Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США
Киев • УНН
Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-саммит. Мерц рассказал о главном месседже, донесенном президентом США.
Во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.
На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, о котором мы прокоммуницировали сегодня Трампу. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь
Напомним
Ранее журналист Axios Барак Равид в X сообщил, что президент США Дональд Трамп сейчас проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.
Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, должны были провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. В планах - двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе должны были участвовать в видеоконференции с европейскими лидерами, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.