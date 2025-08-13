В ОП підтвердили, що Зеленський сьогодні працює у Берліні й проведе зустріч з Мерцем

Президент Володимир Зеленський сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом. Про це заявив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Деталі

Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом - повідомив Никифоров.

Він зазначив, що за підсумками зустрічі о 17:00 за київським часом можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.

Доповнення

Лідери Європи та України проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.