В ОП подтвердили, что Зеленский сегодня работает в Берлине и проведет встречу с Мерцем
Киев • УНН
Президент Зеленский находится в Берлине, где встретится с канцлером Мерцем. После этого состоится видеоконференция с участием европейских лидеров, генсека НАТО Рютте и президента США Трампа.
Президент Владимир Зеленский сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.
Детали
Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом
Он отметил, что по итогам встречи в 17:00 по киевскому времени возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих.
Дополнение
Лидеры Европы и Украины проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.