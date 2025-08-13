В ОП подтвердили, что Зеленский сегодня работает в Берлине и проведет встречу с Мерцем

Президент Владимир Зеленский сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Детали

Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом - сообщил Никифоров.

Он отметил, что по итогам встречи в 17:00 по киевскому времени возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих.

Дополнение

Лидеры Европы и Украины проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.