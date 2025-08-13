$41.450.06
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 6858 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 26408 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 55902 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 41152 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 74068 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 40317 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 40298 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 109704 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98878 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
В ОП подтвердили, что Зеленский сегодня работает в Берлине и проведет встречу с Мерцем

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Зеленский находится в Берлине, где встретится с канцлером Мерцем. После этого состоится видеоконференция с участием европейских лидеров, генсека НАТО Рютте и президента США Трампа.

В ОП подтвердили, что Зеленский сегодня работает в Берлине и проведет встречу с Мерцем

Президент Владимир Зеленский сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Детали

Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом

- сообщил Никифоров.

Он отметил, что по итогам встречи в 17:00 по киевскому времени возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих.

Дополнение

Лидеры Европы и Украины проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин
Киев