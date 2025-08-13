Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters

Лідери Європи та України проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним, повідомляє Reuters, пише УНН.

Непередбачуваність результатів саміту Трампа і путіна посилила побоювання європейців, що лідери США та росії можуть ухвалити далекосяжні рішення і навіть спробувати змусити Україну до невигідної угоди.

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб цього не сталося, взаємодіючи з американськими партнерами та зберігаючи скоординованість та єдність із європейської сторони. До п'ятниці ще багато часу", - заявив один високопосадовець зі Східної Європи.

У вівторок адміністрація Трампа пом'якшила очікування щодо суттєвого прогресу у досягненні режиму припинення вогню, назвавши свою зустріч із путіним на Алясці "вправою з вислуховування".

Очікується, що відеоконференція між Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу відбудеться о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом) повідомив представник уряду Німеччини.

Генеральний секретар НАТО також відвідає конференцію, організовану канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Україна, як вказує видання, сподівається, що ця зустріч стане - хоча б частково - європейською противагою саміту на Алясці.

Європейські лідери, які побоюються провокувати гнів Трампа, неодноразово наголошували на тому, що вітають його миротворчі зусилля, водночас наголошуючи, що без участі України не повинно бути жодних угод щодо України, зазначає видання.

Півдюжини високопоставлених європейських чиновників повідомили агентству Reuters, що вбачають ризик укладання угоди, невигідної для Європи та безпеки України. Вони заявили, що європейська єдність буде життєво важливою у цьому випадку.

Джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями в США, заявило, що не можна виключати, що Трамп прагнутиме угоди безпосередньо з путіним, без залучення України чи Європи. Однак джерело висловило сумніви з цього приводу, заявивши, що це може спричинити проблеми з Україною та ЄС.

Після телефонної розмови Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс, як очікується, поговорять з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом) - повідомив представник Німеччини.

Потім о 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом) відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих" - групи країн, які працюють над планами підтримки України у разі припинення вогню.

Напередодні телефонних розмов Зеленський заявив, що Україна не зможе погодитися на угоду, яка вимагатиме від нього виведення військ з Донбасу, зазначає видання.

Це, як він заявив журналістам у вівторок, позбавить Україну великої оборонної мережі в регіоні, що полегшить росії можливість нового наступу в глиб України в майбутньому.

Він додав, що територіальні питання можуть обговорюватись лише після встановлення режиму припинення вогню та надання Україні гарантій безпеки.

