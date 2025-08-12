Трамп і Венс зустрінуться віртуально із Зеленським перед самітом з путіним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками. Це підтвердили два американських чиновники ABC News, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив у вівторок, що росія демонструє ознаки того, що вона, можливо, хоче припинити війну, після того, як Президент України минулого тижня поговорив телефоном з Трампом, радником Білого дому Стівом Віткоффом та європейськими лідерами.

"Під час розмови пан Віткофф, який також був у розмові, подав сигнал про те, що росія готова припинити війну або принаймні зробити перший крок до припинення вогню, і що це був перший такий сигнал від них", – сказав Зеленський про розмову, яка відбулася в п’ятницю. "Усі учасники розмови відчули позитив щодо цього – що відбувся якийсь зсув".

Зеленський наголосив, що від США не було жодних вимог чи конкретних пропозицій, лише обговорення, і йому досі незрозуміло, що саме президент росії володимир путін сказав Віткоффу.

Білий дім офіційно оголосив, що саміт між Трампом і Путіним відбудеться в Анкориджі, Аляска, у п'ятницю.

росіяни перекидають кращі бригади з курської області для наступу на трьох напрямках - Зеленський

Зеленський сказав, що путін готується до "нових наступальних операцій", незважаючи на майбутній мирний саміт на Алясці в п'ятницю, і оскільки російські війська, схоже, досягли значного успіху на передовій на сході України.

Тривають запеклі бої на передовій та удари далекобійних безпілотників і ракет далекого радіусу дії, поки США та росія готуються до зустрічі в п'ятницю. Очікується, що представники України не будуть присутні, хоча джерело в офісі Зеленського повідомило ABC News у понеділок, що "все дуже мінливо".

Зеленський та його посадовці перейшли у дипломатичний наступ напередодні зустрічі, прагнучи заручитися іноземною підтримкою ключових вимог України в будь-якій мирній угоді.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.