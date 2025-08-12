$41.450.06
Трамп і Венс зустрінуться віртуально із Зеленським перед самітом з путіним - ЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс проведуть віртуальну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками. Це відбудеться напередодні саміту Трампа і путіна в Анкориджі, Аляска, де обговорюватимуть врегулювання війни рф проти України.

Трамп і Венс зустрінуться віртуально із Зеленським перед самітом з путіним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками. Це підтвердили два американських чиновники ABC News, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив у вівторок, що росія демонструє ознаки того, що вона, можливо, хоче припинити війну, після того, як Президент України минулого тижня поговорив телефоном з Трампом, радником Білого дому Стівом Віткоффом та європейськими лідерами.

"Під час розмови пан Віткофф, який також був у розмові, подав сигнал про те, що росія готова припинити війну або принаймні зробити перший крок до припинення вогню, і що це був перший такий сигнал від них", – сказав Зеленський про розмову, яка відбулася в п’ятницю. "Усі учасники розмови відчули позитив щодо цього – що відбувся якийсь зсув".

Зеленський наголосив, що від США не було жодних вимог чи конкретних пропозицій, лише обговорення, і йому досі незрозуміло, що саме президент росії володимир путін сказав Віткоффу.

Білий дім офіційно оголосив, що саміт між Трампом і Путіним відбудеться в Анкориджі, Аляска, у п'ятницю.

Зеленський сказав, що путін готується до "нових наступальних операцій", незважаючи на майбутній мирний саміт на Алясці в п'ятницю, і оскільки російські війська, схоже, досягли значного успіху на передовій на сході України.

Тривають запеклі бої на передовій та удари далекобійних безпілотників і ракет далекого радіусу дії, поки США та росія готуються до зустрічі в п'ятницю. Очікується, що представники України не будуть присутні, хоча джерело в офісі Зеленського повідомило ABC News у понеділок, що "все дуже мінливо".

Зеленський та його посадовці перейшли у дипломатичний наступ напередодні зустрічі, прагнучи заручитися іноземною підтримкою ключових вимог України в будь-якій мирній угоді.

Антоніна Туманова

Політика
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна