17:43 • 4240 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 25789 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25619 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 46824 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 30544 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 35320 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 90741 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 87753 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 86616 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 40514 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни перекидають кращі бригади з курської області для наступу на трьох напрямках - Зеленський

Київ • УНН

росія готує наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Очікується перекидання до 30 тисяч військових з Курського напрямку, які будуть готові до вересня.

росіяни перекидають кращі бригади з курської області для наступу на трьох напрямках - Зеленський

росіяни готують наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони перекидають туди особовий склад з курського напрямку, де стоять найсильніші бригади загарбників, пише УНН з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський 

- повідомив Зеленський.

Глава держави повідомив, що на усіх вказаних напрямках росіяни збільшують свою присутність і нарощують сили.

Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський – близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю 

- повідомив Президент.

Зеленський також додав, що найсильніші бригади росіян діють зараз на Курському напрямку. Скоріш за все, саме ними будуть підсилювати угруповання на вказаних вище трьох напрямках.

Із 53 тисяч в Сумах, вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз йти на ці три напрямки. Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись 

- розповів Зеленський.

Наостанок Глава держави додав, що вказані бригади рф будуть готові до наступу до вересня.

Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій. Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами 

- підсумував Президент.

Доповнення

Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.

Павло Зінченко

Війна
Володимир Зеленський
Україна