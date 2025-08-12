росіяни перекидають кращі бригади з курської області для наступу на трьох напрямках - Зеленський

росіяни готують наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони перекидають туди особовий склад з курського напрямку, де стоять найсильніші бригади загарбників, пише УНН з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський - повідомив Зеленський.

Глава держави повідомив, що на усіх вказаних напрямках росіяни збільшують свою присутність і нарощують сили.

Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський – близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю - повідомив Президент.

Зеленський також додав, що найсильніші бригади росіян діють зараз на Курському напрямку. Скоріш за все, саме ними будуть підсилювати угруповання на вказаних вище трьох напрямках.

Із 53 тисяч в Сумах, вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз йти на ці три напрямки. Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись - розповів Зеленський.

Наостанок Глава держави додав, що вказані бригади рф будуть готові до наступу до вересня.

Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій. Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами - підсумував Президент.

Доповнення

Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.