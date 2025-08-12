На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з військовими розповів, що на Покровському напрямку та поблизу Добропілля зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, і особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.