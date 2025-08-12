На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський

$41.450.06
Ексклюзив
15:14 • 20922 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 21796 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 41324 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 27812 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 30937 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 69285 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 67239 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 67567 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 31583 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 21767 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путіним
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 20910 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 41311 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 69250 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 67201 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.

На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з військовими розповів, що на Покровському напрямку та поблизу Добропілля зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, і особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна