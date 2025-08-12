На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.
Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з військовими розповів, що на Покровському напрямку та поблизу Добропілля зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, і особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.