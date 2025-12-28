Чоловік загинув, провалившись під лід на Чернігівщині
Київ • УНН
55-річний чоловік провалився під лід поблизу села Шестовиця Чернігівського району. Рятувальники виявили тіло у проломі криги на відстані 150 метрів від берега.
У Чернігівській області вихід на лід завершився трагедією, чоловік провалився під кригу на озері і загинув, його тіло виявили за 150 метрів від берега, повідомили у ДСНС України у неділю, вказавши, що через коливання температури крига на водоймах зараз вкрай нестійка, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні вранці поблизу села Шестовиця Чернігівського району під лід провалився 55-річний чоловік. Рятувальники виявили тіло у проломі криги на відстані 150 метрів від берега. За допомогою спеціального спорядження чоловіка дістали з води та передали медикам, які констатували смерть", - повідомили в ДСНС.
У ДСНС наголосили: "через коливання температури крига на водоймах зараз вкрай нестійка". "Вихід на лід за таких умов загрожує життю", зазначили у ДСНС і перелічили основні правила безпеки:
- не виходьте на лід, товщина якого менша за 7 см;
- не збирайтеся групами на одній ділянці;
- не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
"Закликаємо громадян бути відповідальними та не ризикувати життям", - підкреслили у ДСНС.
