Чоловік загинув, провалившись під лід на Чернігівщині

11:58 • 1480 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 4206 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 9064 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 14945 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 26685 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 41081 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 39480 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 30872 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26394 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21731 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Популярнi новини
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 10518 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 21183 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo28 грудня, 04:49 • 11869 перегляди
Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки28 грудня, 06:30 • 5496 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 10070 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 68279 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 120224 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 54178 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 84443 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 69452 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 12756 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 23203 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 68279 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 25448 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 24849 перегляди
Чоловік загинув, провалившись під лід на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 128 перегляди

55-річний чоловік провалився під лід поблизу села Шестовиця Чернігівського району. Рятувальники виявили тіло у проломі криги на відстані 150 метрів від берега.

Чоловік загинув, провалившись під лід на Чернігівщині

У Чернігівській області вихід на лід завершився трагедією, чоловік провалився під кригу на озері і загинув, його тіло виявили за 150 метрів від берега, повідомили у ДСНС України у неділю, вказавши, що через коливання температури крига на водоймах зараз вкрай нестійка, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці поблизу села Шестовиця Чернігівського району під лід провалився 55-річний чоловік. Рятувальники виявили тіло у проломі криги на відстані 150 метрів від берега. За допомогою спеціального спорядження чоловіка дістали з води та передали медикам, які констатували смерть", - повідомили в ДСНС.

У ДСНС наголосили: "через коливання температури крига на водоймах зараз вкрай нестійка". "Вихід на лід за таких умов загрожує життю", зазначили у ДСНС і перелічили основні правила безпеки:

  • не виходьте на лід, товщина якого менша за 7 см;
    • не збирайтеся групами на одній ділянці;
      • не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.

        "Закликаємо громадян бути відповідальними та не ризикувати життям", - підкреслили у ДСНС.

        Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі28.12.25, 12:43 • 3230 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКримінал та НП
        Село
        Морози в Україні