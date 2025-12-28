У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори
Київ • УНН
Сьогодні на Буковелі стартував сезон катання на лижах, однак через велику кількість туристів утворилися значні черги та затори.
Від сьогодні стартував довгоочікуваний сезон катання на лижах у Буковелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вukovel.
Сезон катання стартував, а разом із ним ще більше сценаріїв твого відпочинку. Перші підготовлені траси вже чекають на твої ранкові спуски та вайбове катання
Крім того, триває підготовка трас для вечірнього катання, яке стартує 2 січня. Працівники комплексу над безпечним покриттям, та шириною спусків.
Однак, як повідомляють Telegram-канали кількість туристів на курорті величезна. Через наплив бажаючих утворитись величезні черги і затори.
"Буковель "розривається", – йдеться у дописі.
Що ж стосується вартості активного відпочинку, то за денний абонемент лижникам доведеться віддати понад 2 тисячі гривень, а за разовий підйом - 400 гривень.
Нагадаємо
Ціни на зимовий відпочинок у Карпатах значно варіюються: від 150 000 грн за 5 ночей для двох біля Буковеля до 10 000 грн у Ворохті. УНН проаналізував пропозиції житла поблизу гірськолижного курорту Буковель, виявивши різні цінові категорії та рівні комфорту.