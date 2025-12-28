$41.930.00
uk
11:58 • 5862 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 11018 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 12397 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 18841 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 29631 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 42980 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 41430 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31569 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27006 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22031 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Сьогодні на Буковелі стартував сезон катання на лижах, однак через велику кількість туристів утворилися значні черги та затори.

У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори

Від сьогодні стартував довгоочікуваний сезон катання на лижах у Буковелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вukovel.

Сезон катання стартував, а разом із ним ще більше сценаріїв твого відпочинку. Перші підготовлені траси вже чекають на твої ранкові спуски та вайбове катання

 Крім того, триває підготовка трас для вечірнього катання, яке стартує 2 січня. Працівники комплексу над безпечним покриттям, та шириною спусків. 

Однак, як повідомляють Telegram-канали кількість туристів на курорті величезна. Через наплив бажаючих утворитись величезні черги і затори.

"Буковель "розривається", – йдеться у дописі.

Що ж стосується вартості активного відпочинку, то за денний абонемент лижникам доведеться віддати понад 2 тисячі гривень, а за разовий підйом - 400 гривень.

Нагадаємо

Ціни на зимовий відпочинок у Карпатах значно варіюються: від 150 000 грн за 5 ночей для двох біля Буковеля до 10 000 грн у Ворохті. УНН проаналізував пропозиції житла поблизу гірськолижного курорту Буковель, виявивши різні цінові категорії та рівні комфорту.

Алла Кіосак

Суспільство