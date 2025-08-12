$41.450.06
Эксклюзив
15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
На Покровском направлении предприняты соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию - Зеленский

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Зеленский сообщил о шагах для исправления ситуации на Покровском направлении и вблизи Доброполья. Генштаб ВСУ выделил дополнительные силы и спланировал мероприятия для блокирования врага.

На Покровском направлении предприняты соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с военными рассказал, что на Покровском направлении и вблизи Доброполья предприняты соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Были сегодня доклады наших военных. Фронт, и особенно Доброполье, Покровское направление. Предприняты там шаги, чтобы исправить ситуацию, и я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции на Харьковщине, позиции на Запорожье, позиции на Сумщине – везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно 

- сказал Зеленский.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.

Павел Башинский

Войнаполитика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Украина