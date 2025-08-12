На Покровском направлении предприняты соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с военными рассказал, что на Покровском направлении и вблизи Доброполья предприняты соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Были сегодня доклады наших военных. Фронт, и особенно Доброполье, Покровское направление. Предприняты там шаги, чтобы исправить ситуацию, и я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции на Харьковщине, позиции на Запорожье, позиции на Сумщине – везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно - сказал Зеленский.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.