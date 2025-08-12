$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 26432 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 25972 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 47434 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 30847 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 35698 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 92695 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 89494 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 88288 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 41291 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
россияне перебрасывают лучшие бригады из Курской области для наступления на трех направлениях - Зеленский

Киев • УНН

 • 332 просмотра

россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.

россияне перебрасывают лучшие бригады из Курской области для наступления на трех направлениях - Зеленский

Россияне готовят наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Они перебрасывают туда личный состав с курского направления, где стоят сильнейшие бригады захватчиков, пишет УНН со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское 

- сообщил Зеленский.

Глава государства сообщил, что на всех указанных направлениях россияне увеличивают свое присутствие и наращивают силы.

Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч дополнительно, Покровское – около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно – считаем, что это направление третье по приоритетности 

- сообщил Президент.

Зеленский также добавил, что сильнейшие бригады россиян действуют сейчас на Курском направлении. Скорее всего, именно ими будут усиливать группировки на указанных выше трех направлениях.

Из 53 тысяч в Сумах, считаем, что около 30 тысяч будут сейчас идти на эти три направления. Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться 

- рассказал Зеленский.

Напоследок Глава государства добавил, что указанные бригады рф будут готовы к наступлению к сентябрю.

Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами 

- подытожил Президент.

Дополнение

Зеленский сообщил о шагах по исправлению ситуации на Покровском направлении и вблизи Доброполья. Генштаб ВСУ выделил дополнительные силы и спланировал мероприятия для блокирования врага.

Павел Зинченко

Война
Владимир Зеленский
Украина