россияне перебрасывают лучшие бригады из Курской области для наступления на трех направлениях - Зеленский

Россияне готовят наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Они перебрасывают туда личный состав с курского направления, где стоят сильнейшие бригады захватчиков, пишет УНН со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское - сообщил Зеленский.

Глава государства сообщил, что на всех указанных направлениях россияне увеличивают свое присутствие и наращивают силы.

Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч дополнительно, Покровское – около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно – считаем, что это направление третье по приоритетности - сообщил Президент.

Зеленский также добавил, что сильнейшие бригады россиян действуют сейчас на Курском направлении. Скорее всего, именно ими будут усиливать группировки на указанных выше трех направлениях.

Из 53 тысяч в Сумах, считаем, что около 30 тысяч будут сейчас идти на эти три направления. Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться - рассказал Зеленский.

Напоследок Глава государства добавил, что указанные бригады рф будут готовы к наступлению к сентябрю.

Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами - подытожил Президент.

Дополнение

Зеленский сообщил о шагах по исправлению ситуации на Покровском направлении и вблизи Доброполья. Генштаб ВСУ выделил дополнительные силы и спланировал мероприятия для блокирования врага.