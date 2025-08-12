россияне перебрасывают лучшие бригады из Курской области для наступления на трех направлениях - Зеленский
Киев • УНН
россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.
Россияне готовят наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Они перебрасывают туда личный состав с курского направления, где стоят сильнейшие бригады захватчиков, пишет УНН со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское
Глава государства сообщил, что на всех указанных направлениях россияне увеличивают свое присутствие и наращивают силы.
Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч дополнительно, Покровское – около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно – считаем, что это направление третье по приоритетности
Зеленский также добавил, что сильнейшие бригады россиян действуют сейчас на Курском направлении. Скорее всего, именно ими будут усиливать группировки на указанных выше трех направлениях.
Из 53 тысяч в Сумах, считаем, что около 30 тысяч будут сейчас идти на эти три направления. Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться
Напоследок Глава государства добавил, что указанные бригады рф будут готовы к наступлению к сентябрю.
Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами
Дополнение
Зеленский сообщил о шагах по исправлению ситуации на Покровском направлении и вблизи Доброполья. Генштаб ВСУ выделил дополнительные силы и спланировал мероприятия для блокирования врага.