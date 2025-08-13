$41.450.06
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с Путиным - Reuters

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Лидеры Европы и Украины проведут виртуальную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится перед его саммитом с Путиным.

Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с Путиным - Reuters

Лидеры Европы и Украины проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Непредсказуемость результатов саммита Трампа и путина усилила опасения европейцев, что лидеры США и россии могут принять далекоидущие решения и даже попытаться принудить Украину к невыгодному соглашению.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы этого не произошло, взаимодействуя с американскими партнерами и сохраняя скоординированность и единство с европейской стороны. До пятницы еще много времени", - заявил один высокопоставленный чиновник из Восточной Европы.

Во вторник администрация Трампа смягчила ожидания относительно существенного прогресса в достижении режима прекращения огня, назвав свою встречу с путиным на Аляске "упражнением по выслушиванию".

Ожидается, что видеоконференция между Трампом, Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза состоится в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву)

сообщил представитель правительства Германии.

Генеральный секретарь НАТО также посетит конференцию, организованную канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Украина, как указывает издание, надеется, что эта встреча станет - хотя бы частично - европейским противовесом саммиту на Аляске.

Европейские лидеры, опасающиеся провоцировать гнев Трампа, неоднократно подчеркивали, что приветствуют его миротворческие усилия, в то же время подчеркивая, что без участия Украины не должно быть никаких соглашений по Украине, отмечает издание.

Полдесятка высокопоставленных европейских чиновников сообщили агентству Reuters, что видят риск заключения сделки, невыгодной для Европы и безопасности Украины. Они заявили, что европейское единство будет жизненно важным в этом случае.

Источник, знакомый с внутренними дискуссиями в США, заявил, что нельзя исключать, что Трамп будет стремиться к сделке непосредственно с путиным, без привлечения Украины или Европы. Однако источник выразил сомнения по этому поводу, заявив, что это может вызвать проблемы с Украиной и ЕС.

После телефонного разговора Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, поговорят с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече в 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву)

- сообщил представитель Германии.

Затем в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву) состоится онлайн-встреча "коалиции желающих" - группы стран, которые работают над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

Накануне телефонных разговоров Зеленский заявил, что Украина не сможет согласиться на соглашение, которое потребует от него вывода войск из Донбасса, отмечает издание.

Это, как он заявил журналистам во вторник, лишит Украину большой оборонной сети в регионе, что облегчит россии возможность нового наступления в глубь Украины в будущем.

Он добавил, что территориальные вопросы могут обсуждаться только после установления режима прекращения огня и предоставления Украине гарантий безопасности.

Юлия Шрамко

