ukenru
12 августа
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Белый дом назвал саммит Трампа и Путина на Аляске «упражнением по выслушиванию»

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Белый дом назвал запланированный саммит на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным «упражнением по выслушиванию». Встреча состоится 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Белый дом назвал саммит Трампа и Путина на Аляске «упражнением по выслушиванию»

Белый дом назвал запланированный саммит на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным "упражнением по выслушиванию". Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт, передает УНН.

Это упражнение для президента, которое нужно, чтобы выслушать. Понимаете, будет присутствовать только одна сторона, вовлеченная в эту войну, поэтому президент должен еще раз получить более твердое и лучшее понимание того, как мы можем положить конец этой войне

- сказала Ливитт журналистам на брифинге в Белом доме.

"Личная встреча, а не телефонный разговор, даст этому президенту наилучшее представление о том, как положить конец этой войне и к чему все идет", - сказала она.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин проведут встречу 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Трампа с путиным в Белом доме является выяснением позиций, а не уступкой. Он подчеркнул, что президент США хочет иметь все факты и посмотреть путину в глаза.

