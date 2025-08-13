$41.450.06
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Білий дім назвав саміт Трампа і Путіна на Алясці "вправою з вислуховування"

Київ

 • 220 перегляди

Білий дім назвав запланований саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і очільником кремля володимиром путіним "вправою з вислуховування". Зустріч відбудеться 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Білий дім назвав саміт Трампа і Путіна на Алясці "вправою з вислуховування"

Білий дім назвав запланований саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і очільником кремля володимиром путіним "вправою з вислуховування". Про це інформує CNN з посиланням на заяву на речниці Білого дому Каролайн Лівітт, передає УНН.

Це вправа для президента, яка потрібна, щоб вислухати. Розумієте, буде присутня лише одна сторона, залучена до цієї війни, тому президент має ще раз отримати більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні

- сказала Лівіт журналістам на брифінгу в Білому домі.

"Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть цьому президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні і до чого все йде", - сказала вона.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін проведуть зустріч 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа з путіним у Білому домі є з'ясуванням позицій, а не поступкою. Він наголосив, що президент США хоче мати всі факти та подивитися путіну в очі.

У Білому домі пояснили, чому на зустрічі на Алясці буде відсутній Зеленський12.08.25, 19:49 • 2304 перегляди

Політика

Політика
Аляска
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки