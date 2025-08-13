Білий дім назвав саміт Трампа і Путіна на Алясці "вправою з вислуховування"

Білий дім назвав запланований саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і очільником кремля володимиром путіним "вправою з вислуховування". Про це інформує CNN з посиланням на заяву на речниці Білого дому Каролайн Лівітт, передає УНН.

Це вправа для президента, яка потрібна, щоб вислухати. Розумієте, буде присутня лише одна сторона, залучена до цієї війни, тому президент має ще раз отримати більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні - сказала Лівіт журналістам на брифінгу в Білому домі.

"Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть цьому президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні і до чого все йде", - сказала вона.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін проведуть зустріч 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа з путіним у Білому домі є з'ясуванням позицій, а не поступкою. Він наголосив, що президент США хоче мати всі факти та подивитися путіну в очі.

