17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
У Білому домі пояснили, чому на зустрічі на Алясці буде відсутній Зеленський

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна відбудеться в Анкориджі, Аляска, за ініціативою російського диктатора. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

У Білому домі пояснили, чому на зустрічі на Алясці буде відсутній Зеленський

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора на Алясці відбудеться на прохання останнього. Саме тому там не буде Президента України Володимира Зеленського, пиши УНН з посиланням на Білий дім.

Ця зустріч відбулася тому, що президент росії попросив президента Сполучених Штатів зустрітися через свого спеціального посланника Стіва Віткоффа. Президент погоджується на цю зустріч на прохання президента путіна 

– каже вона.

Лівітт повідомляє, що метою зустрічі є те, щоб Трамп і путін пішли "з кращим розумінням того, як ми можемо покласти край цій війні".

Ця адміністрація дійсно використала всі важелі, вжила всіх заходів для досягнення миру шляхом дипломатичного вирішення 

– додала вона.

Доповнення

Каролайн Лівітт розпочала прес-конференцію з розмови про зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю. Вона заявила, що переговори відбудуться в Анкориджі, яке є найбільшим містом Аляски.

Павло Зінченко

