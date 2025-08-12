У Білому домі пояснили, чому на зустрічі на Алясці буде відсутній Зеленський

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора на Алясці відбудеться на прохання останнього. Саме тому там не буде Президента України Володимира Зеленського, пиши УНН з посиланням на Білий дім.

Ця зустріч відбулася тому, що президент росії попросив президента Сполучених Штатів зустрітися через свого спеціального посланника Стіва Віткоффа. Президент погоджується на цю зустріч на прохання президента путіна – каже вона.

Лівітт повідомляє, що метою зустрічі є те, щоб Трамп і путін пішли "з кращим розумінням того, як ми можемо покласти край цій війні".

Ця адміністрація дійсно використала всі важелі, вжила всіх заходів для досягнення миру шляхом дипломатичного вирішення – додала вона.

Доповнення

Каролайн Лівітт розпочала прес-конференцію з розмови про зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю. Вона заявила, що переговори відбудуться в Анкориджі, яке є найбільшим містом Аляски.