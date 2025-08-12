Трамп і путін зустрінуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски – Білий дім

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт розпочала прес-конференцію з розмови про зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю. Вона заявила, що переговори відбудуться в Анкориджі, яке є найбільшим містом Аляски, пише УНН з посиланням на Sky News.

Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства – заявила Лівітт.

Вона наголосила, що президент Трамп неодноразово повторював, що він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли ці результати можуть бути досягнуті.

Зараз у світі немає лідера, який би був більш відданий запобіганню війнам або їх припиненню, ніж президент Трамп - додала Лівітт.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін не зможуть під час зустрічі на Алясці не зможуть обговорювати України без її участі. Покласти край війні може лише тристороння зустріч лідерів.