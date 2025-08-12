Трамп и путин встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт начала пресс-конференцию с разговора о встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным в пятницу. Она заявила, что переговоры состоятся в Анкоридже, который является крупнейшим городом Аляски, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства – заявила Ливитт.

Она подчеркнула, что президент Трамп неоднократно повторял, что он всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда эти результаты могут быть достигнуты.

Сейчас в мире нет лидера, который был бы более предан предотвращению войн или их прекращению, чем президент Трамп - добавила Ливитт.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не смогут во время встречи на Аляске не смогут обсуждать Украину без ее участия. Положить конец войне может только трехсторонняя встреча лидеров.