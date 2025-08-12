Трамп і путін на Алясці не можуть говорити про Україну без її участі - Зеленський

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін не зможуть під час зустрічі на Алясці не зможуть обговорювати України без її участі. Покласти край війні може лише тристороння зустріч лідерів, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Якщо говорити про перемовини, то вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених штатів і путіна безумовно може бути важливою для двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть - повідомив Зеленський.

Глава держави також висловив сподівання, що Дональд Трамп розуміє, що для закінчення війни необхідна тристороння зустріч лідерів.

Я вірю, що президент Сполучених Штатів це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів трьохстороння. Я не знаю дату, але якщо ми хочемо закінчити війну, то так воно і буде - зазначив Зеленський.

Він додав, що в рамках тристоронньої зустрічі Україна зробить все, щоб закінчити війну.

Там будуть підніматись різні питання. Ми будем безумовно стояти на правді. Робити все, щоб ця війна закінчилася. І я викладу там усі речі, які треба, які є в Конституції - повідомив глава держави.

Доповнення

Українські та європейські лідери стурбовані можливою зустріччю Трампа та путіна на Алясці. Вони побоюються, що Трамп може бути обманутий вдруге, а путін використає зустріч для посилення своїх позицій.