Ексклюзив
14:45 • 602 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13577 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13577 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16629 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35891 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36857 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40430 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23824 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17575 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14217 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Трамп і путін на Алясці не можуть говорити про Україну без її участі - Зеленський

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Президент Зеленський наголосив, що обговорення України на зустрічі Трампа та Путіна без її участі є неможливим. Він підкреслив, що для припинення війни необхідна тристороння зустріч лідерів.

Трамп і путін на Алясці не можуть говорити про Україну без її участі - Зеленський

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін не зможуть під час зустрічі на Алясці не зможуть обговорювати України без її участі. Покласти край війні може лише тристороння зустріч лідерів, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Якщо говорити про перемовини, то вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених штатів і путіна безумовно може бути важливою для двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

- повідомив Зеленський.

Глава держави також висловив сподівання, що Дональд Трамп розуміє, що для закінчення війни необхідна тристороння зустріч лідерів.

Я вірю, що президент Сполучених Штатів це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів трьохстороння. Я не знаю дату, але якщо ми хочемо закінчити війну, то так воно і буде

 - зазначив Зеленський.

Він додав, що в рамках тристоронньої зустрічі Україна зробить все, щоб закінчити війну.

Там будуть підніматись різні питання. Ми будем безумовно стояти на правді. Робити все, щоб ця війна закінчилася. І я викладу там усі речі, які треба, які є в Конституції

- повідомив глава держави.

Доповнення

Українські та європейські лідери стурбовані можливою зустріччю Трампа та путіна на Алясці. Вони побоюються, що Трамп може бути обманутий вдруге, а путін використає зустріч для посилення своїх позицій.

Павло Зінченко

