13:48 • 5548 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7180 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12533 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27619 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29501 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34694 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22353 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17025 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13915 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14915 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул, что обсуждение Украины на встрече Трампа и путина без ее участия невозможно. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.

Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не смогут обсуждать Украину без ее участия во время встречи на Аляске. Положить конец войне может только трехсторонняя встреча лидеров, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Если говорить о переговорах, то они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и путина безусловно может быть важным для двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут

- сообщил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду, что Дональд Трамп понимает, что для окончания войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.

Я верю, что президент Соединенных Штатов это понимает и осознает. Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату, но если мы хотим закончить войну, то так оно и будет

 - отметил Зеленский.

Он добавил, что в рамках трехсторонней встречи Украина сделает все, чтобы закончить войну.

Там будут подниматься разные вопросы. Мы будем безусловно стоять на правде. Делать все, чтобы эта война закончилась. И я изложу там все вещи, которые нужны, которые есть в Конституции

- сообщил глава государства.

Дополнение

Украинские и европейские лидеры обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина на Аляске. Они опасаются, что Трамп может быть обманут во второй раз, а Путин использует встречу для усиления своих позиций.

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты