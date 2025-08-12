Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул, что обсуждение Украины на встрече Трампа и путина без ее участия невозможно. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не смогут обсуждать Украину без ее участия во время встречи на Аляске. Положить конец войне может только трехсторонняя встреча лидеров, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
Если говорить о переговорах, то они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и путина безусловно может быть важным для двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут
Глава государства также выразил надежду, что Дональд Трамп понимает, что для окончания войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.
Я верю, что президент Соединенных Штатов это понимает и осознает. Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату, но если мы хотим закончить войну, то так оно и будет
Он добавил, что в рамках трехсторонней встречи Украина сделает все, чтобы закончить войну.
Там будут подниматься разные вопросы. Мы будем безусловно стоять на правде. Делать все, чтобы эта война закончилась. И я изложу там все вещи, которые нужны, которые есть в Конституции
Дополнение
Украинские и европейские лидеры обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина на Аляске. Они опасаются, что Трамп может быть обманут во второй раз, а Путин использует встречу для усиления своих позиций.