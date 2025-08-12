Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не смогут обсуждать Украину без ее участия во время встречи на Аляске. Положить конец войне может только трехсторонняя встреча лидеров, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Если говорить о переговорах, то они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и путина безусловно может быть важным для двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут

Глава государства также выразил надежду, что Дональд Трамп понимает, что для окончания войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.

Я верю, что президент Соединенных Штатов это понимает и осознает. Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату, но если мы хотим закончить войну, то так оно и будет