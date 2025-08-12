$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3306 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 14142 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16707 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 23157 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 18046 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14754 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12764 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14529 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19035 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82595 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Трамп не готовий до зустрічі з путіним, який спробує переграти його на Алясці - Bloomberg

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Українські та європейські лідери стурбовані можливою зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. Вони побоюються, що Трамп може бути обманутий вдруге, а Путін використає зустріч для посилення своїх позицій.

Трамп не готовий до зустрічі з путіним, який спробує переграти його на Алясці - Bloomberg

Українські та європейські лідери стурбовані тим, що президент Сполучених Штатів Дональда Трампа вдруге обдурять, коли він зустрінеться з російським диктатором на Алясці в п'ятницю. Можливо, якщо Трамп хоче вийти з цієї зустрічі майстром переговорів, а не слабаким гравцем, його найрозумнішим кроком може бути відкладення саміту, доки він не буде краще підготовлений, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Трамп не помиляється, намагаючись сісти за стіл переговорів з ворогами та суперниками США, навіть там, де більш традиційні лідери уникали б ризику. Але поспіхом організовані зустрічі рідко призводять до результатів, на які сторони сподіваються. Нагадаємо що майже все, що стосується візиту посланця Трампа Стіва Віткоффа до москви, який призвів до запрошення на Аляску минулого тижня, - викликає непорозуміння.

З огляду на такий "туман" з американського боку, найкраще зрозуміти суть п'ятничної зустрічі з точки зору володимира путіна. Для нього це несподівана нагода, яку він може використати як для того, щоб розрядити загрозу санкцій з боку Трампа, так і для того, щоб посилити свої військові зусилля. Саме це сталося на початку цього року, коли путін вдало скористався очевидним прагненням Трампа забезпечити мирну угоду в Україні та економічне перезавантаження з москвою.

Незалежно від того, скільки Трамп був готовий віддати, включаючи послаблення санкцій, путін бачив лише одне: стратегічну можливість.

Оскільки США більше не бажали допомагати посилювати оборону України, окрім як коли їм за це заплатять, путін зробив єдину логічну річ: він пришвидшив темпи своїх військових зусиль, як на землі, так і в повітрі, щоб скористатися ослабленням позицій Києва.

Зрештою, навіть Трампу довелося визнати, що його обманюють. Зіткнувшись із крайнім терміном 8 серпня, до якого США мали б накласти фінансові санкції на росію за її непоступливість, завданням путіна, після прибуття Віткоффа до москви, було зробити достатньо, щоб зупинити будь-які дії США.  Водночас диктатору слід було переконатись, що результати зміцнять позиції російської політики. Поки що все йде гладко для путіна.

Голова Пентагону про саміт Трампа і путіна: будуть поступки, ніхто не буде задоволений12.08.25, 10:29 • 4086 переглядiв

Першим пріоритетом путіна було не допустити Володимира Зеленського до зали, і не проводити тристоронню зустріч. Присутність українського лідера вимагала б фактичних переговорів. Це ускладнювало б приховування байдужості росії до мирного врегулювання.

Наполягаючи на двосторонній зустрічі з Трампом, путін може спробувати запропонувати умови, які ця адміністрація США могла б прийняти. Водночас у кремлі знають, що Україна їх прийняти не може. Це знову зробило б Зеленського людиною, яку Трамп звинувачує в тому, що він шкодить шляху до миру, знімаючи тиск з путіна.

Другою метою було знайти місце для зустрічі, яке б продемонструвало як росіянам, так і лідерам усього світу, що путін більше не є аутсайдером, який уникає поїздок через страх арешту за ордером на воєнні злочини, виданим проти нього Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Дійсно, це був би перший візит путіна до США з 2007 року, до його вторгнення до Грузії наступного року.

Саміт на Алясці — штаті США, який колись належав російській імперії — став би потужним сигналом про реабілітацію путіна, а також вказав би на довгу історію кремля як великої держави.

Bloomberg пише, що одне лише запрошення Трампа є перемогою для кремля. Якщо саміт також послужить для відтермінування санкцій США або призведе до "мирного" плану, який посіяє розбрат між Україною та її союзниками, то тим більше.

Але будь-який справжній шлях до тривалого припинення воєнних дій вимагатиме набагато більшого тиску, як фінансового, так і військового, а також підготовки.

Немає жодних ознак того, що путін хоче мирної угоди. Це ніяк не сприяло б досягненню його справжніх цілей у війні, які полягали в забезпеченні контролю над демілітаризованою Україною, а також визнанні США сфери впливу росії в Європі, без оскарження з боку Організації Північноатлантичного договору.

путін ніколи цього не приховував. Саме це він має на увазі, коли каже, що радий поговорити про припинення вогню, як тільки будуть усунені "корінні причини" війни.

Доповнення

Президент Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку та зазначив, що росія готується до нових наступальних операцій. Він наголосив на важливості єдності світу та продовженні тиску на агресора.    

Павло Зінченко

