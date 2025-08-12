$41.450.06
Трамп не готов к встрече с Путиным, который попытается переиграть его на Аляске - Bloomberg

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Украинские и европейские лидеры обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина на Аляске. Они опасаются, что Трамп может быть обманут во второй раз, а Путин использует встречу для усиления своих позиций.

Трамп не готов к встрече с Путиным, который попытается переиграть его на Аляске - Bloomberg

Украинские и европейские лидеры обеспокоены тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет обманут во второй раз, когда он встретится с российским диктатором на Аляске в пятницу. Возможно, если Трамп хочет выйти из этой встречи мастером переговоров, а не слабым игроком, его самым разумным шагом может быть отсрочка саммита, пока он не будет лучше подготовлен, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Трамп не ошибается, пытаясь сесть за стол переговоров с врагами и соперниками США, даже там, где более традиционные лидеры избегали бы риска. Но поспешно организованные встречи редко приводят к результатам, на которые стороны надеются. Напомним, что почти все, что касается визита посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, который привел к приглашению на Аляску на прошлой неделе, — вызывает недопонимание.

Учитывая такой "туман" с американской стороны, лучше всего понять суть пятничной встречи с точки зрения Владимира Путина. Для него это неожиданная возможность, которую он может использовать как для того, чтобы разрядить угрозу санкций со стороны Трампа, так и для того, чтобы усилить свои военные усилия. Именно это произошло в начале этого года, когда Путин удачно воспользовался очевидным стремлением Трампа обеспечить мирное соглашение в Украине и экономическую перезагрузку с Москвой.

Независимо от того, сколько Трамп был готов отдать, включая ослабление санкций, Путин видел только одно: стратегическую возможность.

Поскольку США больше не желали помогать усиливать оборону Украины, кроме как когда им за это заплатят, Путин сделал единственную логичную вещь: он ускорил темпы своих военных усилий, как на земле, так и в воздухе, чтобы воспользоваться ослаблением позиций Киева.

В конце концов, даже Трампу пришлось признать, что его обманывают. Столкнувшись с крайним сроком 8 августа, до которого США должны были бы наложить финансовые санкции на Россию за ее неуступчивость, задачей Путина, после прибытия Уиткоффа в Москву, было сделать достаточно, чтобы остановить любые действия США. В то же время диктатору следовало убедиться, что результаты укрепят позиции российской политики. Пока что все идет гладко для Путина.

Глава Пентагона о саммите Трампа и путина: будут уступки, никто не будет доволен12.08.25, 10:29 • 4008 просмотров

Первым приоритетом Путина было не допустить Владимира Зеленского в зал и не проводить трехстороннюю встречу. Присутствие украинского лидера требовало бы фактических переговоров. Это усложняло бы сокрытие безразличия России к мирному урегулированию.

Настаивая на двусторонней встрече с Трампом, Путин может попытаться предложить условия, которые эта администрация США могла бы принять. В то же время в Кремле знают, что Украина их принять не может. Это снова сделало бы Зеленского человеком, которого Трамп обвиняет в том, что он вредит пути к миру, снимая давление с Путина.

Второй целью было найти место для встречи, которое бы продемонстрировало как россиянам, так и лидерам всего мира, что Путин больше не является аутсайдером, который избегает поездок из-за страха ареста по ордеру на военные преступления, выданному против него Международным уголовным судом в 2023 году.

Действительно, это был бы первый визит Путина в США с 2007 года, до его вторжения в Грузию в следующем году.

Саммит на Аляске — штате США, который когда-то принадлежал Российской империи — стал бы мощным сигналом о реабилитации Путина, а также указал бы на долгую историю Кремля как великой державы.

Bloomberg пишет, что одно лишь приглашение Трампа является победой для Кремля. Если саммит также послужит для отсрочки санкций США или приведет к "мирному" плану, который посеет раздор между Украиной и ее союзниками, то тем более.

Но любой настоящий путь к длительному прекращению военных действий потребует гораздо большего давления, как финансового, так и военного, а также подготовки.

Нет никаких признаков того, что Путин хочет мирного соглашения. Это никак не способствовало бы достижению его истинных целей в войне, которые заключались в обеспечении контроля над демилитаризованной Украиной, а также признании США сферы влияния России в Европе, без оспаривания со стороны Организации Североатлантического договора.

Путин никогда этого не скрывал. Именно это он имеет в виду, когда говорит, что рад поговорить о прекращении огня, как только будут устранены "коренные причины" войны.

Дополнение

Президент Зеленский поблагодарил лидеров Европы за поддержку и отметил, что Россия готовится к новым наступательным операциям. Он подчеркнул важность единства мира и продолжения давления на агрессора.

Павел Зинченко

