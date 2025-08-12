"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку та зазначив, що росія готується до нових наступальних операцій. Він наголосив на важливості єдності світу та продовженні тиску на агресора.
Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку і наголосив, що "ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять росії вкотре обманути світ", зазначивши, що росіяни "займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій", пише УНН.
Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять росії вкотре обманути світ
Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало
Президент вказав, що "питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом". "Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", - підкреслив Глава держави.
Нагадаємо
Лідери ЄС зробили заяву щодо України, вітаючи мирні зусилля президента США Дональда Трампа перед його самітом з главою кремля володимиром путіним, наголосивши, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України" і що вони поділяють переконання, що "дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".