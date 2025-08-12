"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европы за поддержку и подчеркнул, что "мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят россии в очередной раз обмануть мир", отметив, что россияне "занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций", пишет УНН.

Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость Президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят россии в очередной раз обмануть мир - написал Зеленский в соцсетях.

Видим, что российская армия не готовится к прекращению войны. Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что "вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе". "Любое решение должно добавлять общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление - давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", - подчеркнул Глава государства.

Лидеры ЕС сделали заявление по Украине, приветствуя мирные усилия президента США Дональда Трампа перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным, подчеркнув, что "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины" и что они разделяют убеждение, что "дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".