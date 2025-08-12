Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України

Лідери Європейського Союзу зробили заяву щодо України, вітаючи мирні зусилля президента США Дональда Трампа перед його самітом з главою кремля володимиром путіним, наголосивши, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України" і що вони поділяють переконання, що "дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", пише УНН.

Деталі

"Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії росії проти України та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України. - ідеться у заяві. - Справедливий та тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен відповідати міжнародному праву, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та того, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій - зазначили лідери ЄС.

Агресивна війна росії проти України, наголосили лідери ЄС, має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи - вказано у заяві.

"Європейський Союз, у координації зі США та іншими однодумцями, продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону. Він також продовжуватиме підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти російської федерації", - підкреслили лідери ЄС.

І вказали: "Здатність України ефективно захищатися є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки". "Європейський Союз та держави-члени готові й надалі робити внесок у гарантії безпеки, виходячи зі своїх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права, та повністю поважаючи політику безпеки та оборони певних держав-членів, а також враховуючи інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів", - сказано у заяві.

"Європейський Союз підкреслює невід'ємне право України обирати свою власну долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - наголосили лідери ЄС.

Угорщина, як вказано, не асоціюється з цією заявою.

