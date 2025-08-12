$41.390.07
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 16:37
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 14:46
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
11 серпня, 10:52
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
11 серпня, 10:29
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України

Київ • УНН

Лідери ЄС підтримали мирні зусилля Трампа перед його самітом з путіним. Вони наголосили, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України, і дипломатичне рішення має захищати інтереси безпеки України та Європи.

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України

Лідери Європейського Союзу зробили заяву щодо України, вітаючи мирні зусилля президента США Дональда Трампа перед його самітом з главою кремля володимиром путіним, наголосивши, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України" і що вони поділяють переконання, що "дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", пише УНН.

Деталі

"Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії росії проти України та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України. - ідеться у заяві. - Справедливий та тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен відповідати міжнародному праву, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та того, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій

- зазначили лідери ЄС.

Агресивна війна росії проти України, наголосили лідери ЄС, має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

- вказано у заяві.

"Європейський Союз, у координації зі США та іншими однодумцями, продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону. Він також продовжуватиме підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти російської федерації", - підкреслили лідери ЄС.

І вказали: "Здатність України ефективно захищатися є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки". "Європейський Союз та держави-члени готові й надалі робити внесок у гарантії безпеки, виходячи зі своїх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права, та повністю поважаючи політику безпеки та оборони певних держав-членів, а також враховуючи інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів", - сказано у заяві.

"Європейський Союз підкреслює невід'ємне право України обирати свою власну долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - наголосили лідери ЄС.

Угорщина, як вказано, не асоціюється з цією заявою.

"Не довіряйте путіну": Стармер застеріг Трампа напередодні зустрічі на Алясці
12.08.25, 01:09

Юлія Шрамко

