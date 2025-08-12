"Не довіряйте путіну": Стармер застеріг Трампа напередодні зустрічі на Алясці

$41.390.07
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Удар рф по Запоріжжю 10 серпня: пошкоджено кризовий центр ЗАЕС 11 серпня, 14:20
Трамп заявив, що цієї п'ятниці їде до путіна в росію 11 серпня, 15:45
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угоди 11 серпня, 16:15
Харків атакував ворожий дрон "Молнія" 11 серпня, 16:43
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом 19:18
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць 11 серпня, 12:35
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно 11 серпня, 10:52
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар 11 серпня, 10:29
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць 11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві 9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними 9 серпня, 13:49
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 8 серпня, 11:15
"Не довіряйте путіну": Стармер застеріг Трампа напередодні зустрічі на Алясці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту США Дональду Трампу не довіряти російському диктатору володимиру путіну. Лондон підтримуватиме Трампа та європейські країни під час переговорів з путіним, але виступає проти припинення вогню, яке дасть путіну можливість переозброїтися.

"Не довіряйте путіну": Стармер застеріг Трампа напередодні зустрічі на Алясці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву речника глави британського уряду, інформує УНН.

Деталі

"Ніколи не довіряйте президенту путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну", - цитує видання речника.

Він підкреслив, що Лондон підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочнуться переговори з путіним.

Але саме тому ми й очолюємо цю роботу в рамках "Коаліції рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти

- зазначив речник Стармера.

Він додав, що "ми не збираємося залишати це напризволяще, ми збираємося забезпечити свою готовність до досягнення припинення вогню".

Нагадаємо

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що переговори Трампа та путіна не можуть вирішити питання миру в Україні без участі Києва та ЄС.

"Аляска з Україною": в Анкориджі через зустріч Трампа з путіним готуються масові протести 12.08.25, 00:01

Вадим Хлюдзинський

