"Не довіряйте путіну": Стармер застеріг Трампа напередодні зустрічі на Алясці
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту США Дональду Трампу не довіряти російському диктатору володимиру путіну. Лондон підтримуватиме Трампа та європейські країни під час переговорів з путіним, але виступає проти припинення вогню, яке дасть путіну можливість переозброїтися.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву речника глави британського уряду, інформує УНН.
Деталі
"Ніколи не довіряйте президенту путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну", - цитує видання речника.
Він підкреслив, що Лондон підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочнуться переговори з путіним.
Але саме тому ми й очолюємо цю роботу в рамках "Коаліції рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти
Він додав, що "ми не збираємося залишати це напризволяще, ми збираємося забезпечити свою готовність до досягнення припинення вогню".
Нагадаємо
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що переговори Трампа та путіна не можуть вирішити питання миру в Україні без участі Києва та ЄС.
