"Аляска з Україною": в Анкориджі через зустріч Трампа з путіним готуються масові протести

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
16:37 • 45680 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 89072 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 144163 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 116669 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 85182 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 129588 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128957 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106611 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73909 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126508 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
67%
754мм
Популярнi новини
На півночі Сили оборони переходять до контратакувальних дій - офіцер ЗСУ11 серпня, 13:15 • 11587 перегляди
Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію11 серпня, 15:45 • 12024 перегляди
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угодиPhoto16:15 • 13774 перегляди
Харків атакував ворожий дрон "Молнія"16:43 • 8732 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 8028 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 45680 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 89072 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 144163 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 117844 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 126627 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 8116 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 144163 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 115116 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 230256 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 375767 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Instagram
Forbes
Financial Times
Пістолет

"Аляска з Україною": в Анкориджі через зустріч Трампа з путіним готуються масові протести

Київ • УНН

 • 448 перегляди

У найбільшому місті Аляски, Анкориджі, готуються протести проти можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Акція під гаслом "Аляска з Україною" відбудеться 14 серпня.

"Аляска з Україною": в Анкориджі через зустріч Трампа з путіним готуються масові протести

У найбільшому місті Аляски - Анкориджі - готуються протести через можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором влодимиром путіним. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення політичної організації Stand Up Alaska.

Деталі

Вказується, що акція призначена на четвер, 14 серпня, за день до саміту. Захід пройде під гаслом "Аляска з Україною".

Зі схвалення губернатора президент Дональд Трамп запросив володимира путіна. Ми збираємося, щоб надіслати чіткий сигнал як Трампу, так і путіну: Аляска рішуче проти авторитаризму

- йдеться у повідомленні.

На сторінці Stand Up Alaska у Facebook міститься прямий заклик до місцевих жителів вийти на вулиці та приєднатися до акції.

"Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб протестувати проти присутності міжнародного військового злочинця", - закликали організатори.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW10.08.25, 05:33 • 22305 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна