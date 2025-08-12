"Аляска з Україною": в Анкориджі через зустріч Трампа з путіним готуються масові протести
Київ • УНН
У найбільшому місті Аляски - Анкориджі - готуються протести через можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором влодимиром путіним. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення політичної організації Stand Up Alaska.
Деталі
Вказується, що акція призначена на четвер, 14 серпня, за день до саміту. Захід пройде під гаслом "Аляска з Україною".
Зі схвалення губернатора президент Дональд Трамп запросив володимира путіна. Ми збираємося, щоб надіслати чіткий сигнал як Трампу, так і путіну: Аляска рішуче проти авторитаризму
На сторінці Stand Up Alaska у Facebook міститься прямий заклик до місцевих жителів вийти на вулиці та приєднатися до акції.
"Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб протестувати проти присутності міжнародного військового злочинця", - закликали організатори.
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
