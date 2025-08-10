кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW

$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 29282 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 94874 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 82966 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 258221 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 145665 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 317738 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 293160 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106295 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148923 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79135 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Популярнi новини
Лісова пожежа на околиці Афін локалізована, але евакуація триває через сильний вітер9 серпня, 18:03 • 4804 перегляди
росіяни можуть атакувати Харків у разі відступу України з Донбасу - Sky News9 серпня, 18:21 • 6170 перегляди
На Сумщині триває будівництво "антидронових тунелів" для безпеки пересування9 серпня, 18:25 • 6776 перегляди
Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли виннихPhoto9 серпня, 18:44 • 7382 перегляди
Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ9 серпня, 21:09 • 10919 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 317738 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 199432 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 293160 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 297828 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 207947 перегляди
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 45919 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 94864 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 297824 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 222049 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 231534 перегляди
кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW

Київ • УНН

 • 3860 перегляди

кремль активно посилається на російські наративи про історичні претензії на Аляску перед анонсованою зустріччю Трампа та путіна. російські чиновники та ЗМІ неодноразово заявляли про необхідність повернення Аляски росії.

кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW

кремль у своїй реакції на аноновану зістріч президента США Дональда Трампа з диктатором рф путіним на Алясці активно посилався на російські наративи про історичні претензії росії на американський півострів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що помічник путіна юрій ушаков заявив, що Аляска є логічним місцем зустрічі, оскільки Сполучені Штати та росія є близькими сусідами через Берингову протоку та мають спільні економічні інтереси на Алясці та в Арктичному регіоні. У свою чергу провідний російський переговірник та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв назвав Аляску "народженою як російська Америка" і заявив, що Аляска відображає зв'язки між Сполученими Штатами та росією.

Дмитрієв також вказав на історичні зв'язки Аляски з російською православною церквою та минулу військову та економічну присутність росії на Алясці

- йдеться у статті.

Білий дім розглядає запрошення Зеленського на Аляску для тристороннього саміту - NBC News10.08.25, 01:23 • 1518 переглядiв

В ISW зазначають, що російські чиновники та державні ЗМІ раніше стверджували, що Сполучені Штати повинні повернути Аляску росії. Так, заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв у 2024 році заявив, що росія чекає на повернення Аляски Сполученими Штатами "будь-якого дня. У свою чергу російські телеведучі та пропагандисти володимир соловйов та ольга скабеєва неодноразово заявляли, що США повинні повернути Аляску росії.

"Голова державної думи росії В'ячеслав Володін заявив у липні 2022 року, що росія претендуватиме на Аляску як на свою, якщо Сполучені Штати заморозять російські активи, що знаходяться за кордоном. російське державне ЗМІ RT заявило в жовтні 2018 року, що росія повинна вимагати від Сполучених Штатів повернення Аляски після того, як США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності", - резюмують автори.

Довідка

У 60-х роках ХІХ століття російська імперія та США уклали угоду про продаж заморських володінь імперії на північному заході Північної Америки за 7,2 млн доларів.

Згодом на Алясці було виявлено золото. Регіон розвивався повільно аж до початку золотої лихоманки на Клондайку у 1896 році. За роки золотої лихоманки на Алясці було видобуто близько 1000 тонн золота.

Нагадаємо

Напередодні помічник путіна юрій ушаков заявив, що російський диктатор  та президент США Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового мирного врегулювання війни росії проти України. Водночас він додав, що "на Алясці та в Арктиці перетинаються й економічні інтереси наших країн, проглядаються перспективи реалізації масштабних і взаємовигідних проєктів".

Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли винних09.08.25, 21:44 • 7388 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

