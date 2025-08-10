кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW
Київ • УНН
кремль активно посилається на російські наративи про історичні претензії на Аляску перед анонсованою зустріччю Трампа та путіна. російські чиновники та ЗМІ неодноразово заявляли про необхідність повернення Аляски росії.
кремль у своїй реакції на аноновану зістріч президента США Дональда Трампа з диктатором рф путіним на Алясці активно посилався на російські наративи про історичні претензії росії на американський півострів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що помічник путіна юрій ушаков заявив, що Аляска є логічним місцем зустрічі, оскільки Сполучені Штати та росія є близькими сусідами через Берингову протоку та мають спільні економічні інтереси на Алясці та в Арктичному регіоні. У свою чергу провідний російський переговірник та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв назвав Аляску "народженою як російська Америка" і заявив, що Аляска відображає зв'язки між Сполученими Штатами та росією.
Дмитрієв також вказав на історичні зв'язки Аляски з російською православною церквою та минулу військову та економічну присутність росії на Алясці
Білий дім розглядає запрошення Зеленського на Аляску для тристороннього саміту - NBC News10.08.25, 01:23 • 1518 переглядiв
В ISW зазначають, що російські чиновники та державні ЗМІ раніше стверджували, що Сполучені Штати повинні повернути Аляску росії. Так, заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв у 2024 році заявив, що росія чекає на повернення Аляски Сполученими Штатами "будь-якого дня. У свою чергу російські телеведучі та пропагандисти володимир соловйов та ольга скабеєва неодноразово заявляли, що США повинні повернути Аляску росії.
"Голова державної думи росії В'ячеслав Володін заявив у липні 2022 року, що росія претендуватиме на Аляску як на свою, якщо Сполучені Штати заморозять російські активи, що знаходяться за кордоном. російське державне ЗМІ RT заявило в жовтні 2018 року, що росія повинна вимагати від Сполучених Штатів повернення Аляски після того, як США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності", - резюмують автори.
Довідка
У 60-х роках ХІХ століття російська імперія та США уклали угоду про продаж заморських володінь імперії на північному заході Північної Америки за 7,2 млн доларів.
Згодом на Алясці було виявлено золото. Регіон розвивався повільно аж до початку золотої лихоманки на Клондайку у 1896 році. За роки золотої лихоманки на Алясці було видобуто близько 1000 тонн золота.
Нагадаємо
Напередодні помічник путіна юрій ушаков заявив, що російський диктатор та президент США Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового мирного врегулювання війни росії проти України. Водночас він додав, що "на Алясці та в Арктиці перетинаються й економічні інтереси наших країн, проглядаються перспективи реалізації масштабних і взаємовигідних проєктів".
Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли винних09.08.25, 21:44 • 7388 переглядiв