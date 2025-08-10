Білий дім розглядає запрошення Зеленського на Аляску для тристороннього саміту - NBC News
Київ • УНН
Білий дім розглядає можливість запрошення Президента України Володимира Зеленського на Аляску, де президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором володимиром путіним. Остаточне рішення щодо запрошення Зеленського ще не ухвалено, але президент Трамп відкритий до тристороннього саміту.
Білий дім розглядає можливість запрошення Президента України Володимира Зеленського на Аляску, де президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором володимиром путіним наступного тижня, Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США та трьох осіб, знайомих із питанням, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що остаточно рішення щодо запрошення Зеленського на Аляску ще не ухвалено.
Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, запропонованої президентом путіним
За словами іншого джерела, якщо Зеленський поїде на Аляску, "незрозуміло, чи будуть він і путін в одній кімнаті".
Нагадаємо
Напередодні Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.
Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли винних09.08.25, 21:44 • 4956 переглядiв