9 августа, 14:11 • 26482 просмотра
Белый дом рассматривает приглашение Зеленского на Аляску для трехстороннего саммита - NBC News

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Белый дом рассматривает возможность приглашения Президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Окончательное решение о приглашении Зеленского еще не принято, но президент Трамп открыт к трехстороннему саммиту.

Белый дом рассматривает приглашение Зеленского на Аляску для трехстороннего саммита - NBC News

Белый дом рассматривает возможность приглашения Президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе, Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США и трех лиц, знакомых с вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что окончательное решение о приглашении Зеленского на Аляску еще не принято.

Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, предложенной президентом Путиным

- цитирует издание собеседника.

По словам другого источника, если Зеленский поедет на Аляску, "непонятно, будут ли он и Путин в одной комнате".

Напомним

Накануне Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Вадим Хлюдзинский

