Встреча Трампа и Путина на Аляске: в России заявили об угрозе срыва саммита и нашли виновных
Киев • УНН
Представитель РФ Дмитриев заявил о сомнениях относительно встречи Трампа и Путина 15 августа. Он обвинил «ряд стран» в попытках сорвать переговоры на Аляске.
В России уже возникли сомнения относительно того, состоится ли запланированная на 15 августа встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Telegram.
Детали
Он отметил, что в срыве встречи Трампа с Путиным заинтересованы "ряд стран" - правда, не уточнил, какие именно.
Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, предпримут титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа
Он, в частности, сослался на пост бывшего советника министра обороны США Пита Хегсета Дэна Колдуэлла, который заявил о "скоординированных усилиях" по срыву встречи на Аляске.
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны РФ против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.
