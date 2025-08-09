Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли винних
Київ • УНН
Представник рф дмитрієв заявив про сумніви щодо зустрічі Трампа і путіна 15 серпня. Він звинуватив "низку країн" у спробах зірвати переговори на Алясці.
В росії вже виловили сумніви стосовно того, що запланована на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором рф володимиром путіним відбудеться. Про це повідомляє УНН із посиланням на пост спецпредставника президента рф кирила дмитрієва у Telegram.
Деталі
Він зазначив, що у зриві зустрічі Трампа з путіним зацікавлені "низка країн" - щоправда, не уточнив, які саме.
Безумовно, низка країн, зацікавлених у продовженні конфлікту, зробить титанічні зусилля (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч президента путіна і президента Трампа
Він, зокрема, послався на пост колишнього радника міністра оборони США Піта Гегсета Дена Колдуелла, який заявив про "скоординовані зусилля" зі зриву зустрічі на Алясці.
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.
У кремлі висловилися про зустріч Трампа і путіна на Алясці: обговорюватимуться "варіанти" мирного врегулювання 09.08.25, 09:53 • 2766 переглядiв