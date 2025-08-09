$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 23726 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 77976 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 74230 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 249805 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 138548 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 309853 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 287015 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105418 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148056 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78530 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли винних

Київ • УНН

 • 3786 перегляди

Представник рф дмитрієв заявив про сумніви щодо зустрічі Трампа і путіна 15 серпня. Він звинуватив "низку країн" у спробах зірвати переговори на Алясці.

Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли винних

В росії вже виловили сумніви стосовно того, що запланована на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором рф володимиром путіним відбудеться. Про це повідомляє УНН із посиланням на пост спецпредставника президента рф кирила дмитрієва у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що у зриві зустрічі Трампа з путіним зацікавлені "низка країн" - щоправда, не уточнив, які саме.

Безумовно, низка країн, зацікавлених у продовженні конфлікту, зробить титанічні зусилля (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч президента путіна і президента Трампа

- написав дмитрієв.

Він, зокрема, послався на пост колишнього радника міністра оборони США Піта Гегсета Дена Колдуелла, який заявив про "скоординовані зусилля" зі зриву зустрічі на Алясці.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

У кремлі висловилися про зустріч Трампа і путіна на Алясці: обговорюватимуться "варіанти" мирного врегулювання 09.08.25, 09:53 • 2766 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки