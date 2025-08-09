У кремлі висловилися про зустріч Трампа і путіна на Алясці: обговорюватимуться "варіанти" мирного врегулювання
Київ • УНН
Президенти Путін і Трамп проведуть зустріч на Алясці 15 серпня. Головною темою стане обговорення варіантів мирного врегулювання війни Росії проти України.
російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці наступної п’ятниці, 15 серпня, зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового мирного врегулювання війни росії проти України. Про це заявив помічник путіна юрій ушаков, якого цитують росЗМІ, передає УНН.
Деталі
"На Алясці та в Арктиці перетинаються й економічні інтереси наших країн, проглядаються перспективи реалізації масштабних і взаємовигідних проектів. Але, звичайно, самі президенти, безсумнівно, зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового мирного врегулювання "української кризи", - заявив ушаков.
За його словами, "якщо ж заглядати вперед, то природно орієнтуватися на те, щоб наступну зустріч президентів провести на російській території".
"Відповідне запрошення президенту США вже передано. Найближчі дні москва і Вашингтон присвятять найактивнішому опрацюванню практичних і політичних переметрів зустрічі на Алясці", - додав ушаков.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.