Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW

Кремль в своей реакции на анонсированную встречу президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Путиным на Аляске активно ссылался на российские нарративы об исторических претензиях России на американский полуостров. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Аляска является логичным местом встречи, поскольку Соединенные Штаты и Россия являются близкими соседями через Берингов пролив и имеют общие экономические интересы на Аляске и в Арктическом регионе. В свою очередь ведущий российский переговорщик и генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Аляску "рожденной как русская Америка" и заявил, что Аляска отражает связи между Соединенными Штатами и Россией.

Дмитриев также указал на исторические связи Аляски с русской православной церковью и прошлое военное и экономическое присутствие России на Аляске - говорится в статье.

В ISW отмечают, что российские чиновники и государственные СМИ ранее утверждали, что Соединенные Штаты должны вернуть Аляску России. Так, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в 2024 году заявил, что Россия ждет возвращения Аляски Соединенными Штатами "любого дня". В свою очередь российские телеведущие и пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева неоднократно заявляли, что США должны вернуть Аляску России.

"Председатель государственной думы России Вячеслав Володин заявил в июле 2022 года, что Россия будет претендовать на Аляску как на свою, если Соединенные Штаты заморозят российские активы, находящиеся за рубежом. Российское государственное СМИ RT заявило в октябре 2018 года, что Россия должна потребовать от Соединенных Штатов возвращения Аляски после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - резюмируют авторы.

Справка

В 60-х годах XIX века Российская империя и США заключили соглашение о продаже заморских владений империи на северо-западе Северной Америки за 7,2 млн долларов.

Впоследствии на Аляске было обнаружено золото. Регион развивался медленно вплоть до начала золотой лихорадки на Клондайке в 1896 году. За годы золотой лихорадки на Аляске было добыто около 1000 тонн золота.

Напомним

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор и президент США Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочногого мирного урегулирования войны России против Украины. В то же время он добавил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

