Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 28737 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 93328 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 82287 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 257560 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 145132 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 317146 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 292719 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106259 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148887 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79117 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Кремль активно ссылается на российские нарративы об исторических претензиях на Аляску перед анонсированной встречей Трампа и Путина. Российские чиновники и СМИ неоднократно заявляли о необходимости возвращения Аляски России.

Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW

Кремль в своей реакции на анонсированную встречу президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Путиным на Аляске активно ссылался на российские нарративы об исторических претензиях России на американский полуостров. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Аляска является логичным местом встречи, поскольку Соединенные Штаты и Россия являются близкими соседями через Берингов пролив и имеют общие экономические интересы на Аляске и в Арктическом регионе. В свою очередь ведущий российский переговорщик и генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Аляску "рожденной как русская Америка" и заявил, что Аляска отражает связи между Соединенными Штатами и Россией.

Дмитриев также указал на исторические связи Аляски с русской православной церковью и прошлое военное и экономическое присутствие России на Аляске

- говорится в статье.

Белый дом рассматривает приглашение Зеленского на Аляску для трехстороннего саммита - NBC News10.08.25, 01:23 • 1348 просмотров

В ISW отмечают, что российские чиновники и государственные СМИ ранее утверждали, что Соединенные Штаты должны вернуть Аляску России. Так, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в 2024 году заявил, что Россия ждет возвращения Аляски Соединенными Штатами "любого дня". В свою очередь российские телеведущие и пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева неоднократно заявляли, что США должны вернуть Аляску России.

"Председатель государственной думы России Вячеслав Володин заявил в июле 2022 года, что Россия будет претендовать на Аляску как на свою, если Соединенные Штаты заморозят российские активы, находящиеся за рубежом. Российское государственное СМИ RT заявило в октябре 2018 года, что Россия должна потребовать от Соединенных Штатов возвращения Аляски после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - резюмируют авторы.

Справка

В 60-х годах XIX века Российская империя и США заключили соглашение о продаже заморских владений империи на северо-западе Северной Америки за 7,2 млн долларов.

Впоследствии на Аляске было обнаружено золото. Регион развивался медленно вплоть до начала золотой лихорадки на Клондайке в 1896 году. За годы золотой лихорадки на Аляске было добыто около 1000 тонн золота.

Напомним

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор и президент США Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочногого мирного урегулирования войны России против Украины. В то же время он добавил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

Встреча Трампа и Путина на Аляске: в России заявили об угрозе срыва саммита и нашли виновных09.08.25, 21:44 • 6414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Аляска
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Соединённые Штаты