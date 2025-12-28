Польша планирует завершить создание системы защиты беспилотников за два года
Киев • УНН
Польша планирует завершить строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотников вдоль восточных границ за два года. Проект стоимостью более 2 миллиардов евро будет финансироваться из европейских фондов и бюджета Польши.
Строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотников завершат через два года, пишет УНН со ссылкой на DW.
Польша планирует в течение двух лет завершить строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотных летательных аппаратов вдоль своих восточных границ. Об этом сообщает со ссылкой на заместителя министра национальной обороны страны Цезария Томчика.
По его словам, часть комплекса будет сдана в эксплуатацию примерно через полгода, а возможно, и раньше.
Новые системы будут интегрированы в развернутую десять лет назад линию обороны, которая включает, в частности, ракетные комплексы и многоствольные артиллерийские системы.
Томчик уточнил, что проект будет стоить более 2 миллиардов евро и будет финансироваться в основном из европейских фондов в рамках оборонной кредитной программы SAFE (Security Action for Europe), а также частично из государственного бюджета Польши.
Польша укрепляет сухопутные границы
Варшава также укрепляет свои сухопутные границы с Беларусью и Калининградом. В каждой приграничной общине созданы специальные логистические центры с оборудованием для перекрытия границы, которое можно развернуть в течение нескольких часов.
Атака беспилотников
В ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Значительная их часть прибыла с территории Беларуси. К перехвату были привлечены самолеты Польши и других стран НАТО. В Варшаве заявили, что на страну намеренно напала Россия.
Польша разработала «невидимый щит» против дронов26.12.25, 23:36 • 4692 просмотра