Польша планирует завершить создание системы защиты беспилотников за два года

27 декабря, 20:03 • 11282 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 21224 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 21333 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 19910 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 19393 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 18344 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 39863 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38318 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 102206 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 50569 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры27 декабря, 19:02 • 4738 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 19236 просмотра
Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рфVideo27 декабря, 21:44 • 4502 просмотра
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снегVideo27 декабря, 21:50 • 12825 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного03:48 • 3496 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 19243 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 53650 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 102219 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 44457 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 11:18 • 74383 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США00:14 • 1638 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 19077 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 53650 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 21853 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 21205 просмотра
Польша планирует завершить создание системы защиты беспилотников за два года

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Польша планирует завершить строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотников вдоль восточных границ за два года. Проект стоимостью более 2 миллиардов евро будет финансироваться из европейских фондов и бюджета Польши.

Польша планирует завершить создание системы защиты беспилотников за два года

Строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотников завершат через два года, пишет УНН со ссылкой на DW.

Польша планирует в течение двух лет завершить строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотных летательных аппаратов вдоль своих восточных границ. Об этом сообщает со ссылкой на заместителя министра национальной обороны страны Цезария Томчика.

По его словам, часть комплекса будет сдана в эксплуатацию примерно через полгода, а возможно, и раньше.

Новые системы будут интегрированы в развернутую десять лет назад линию обороны, которая включает, в частности, ракетные комплексы и многоствольные артиллерийские системы.

Томчик уточнил, что проект будет стоить более 2 миллиардов евро и будет финансироваться в основном из европейских фондов в рамках оборонной кредитной программы SAFE (Security Action for Europe), а также частично из государственного бюджета Польши.

Польша укрепляет сухопутные границы

Варшава также укрепляет свои сухопутные границы с Беларусью и Калининградом. В каждой приграничной общине созданы специальные логистические центры с оборудованием для перекрытия границы, которое можно развернуть в течение нескольких часов.

Атака беспилотников

В ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Значительная их часть прибыла с территории Беларуси. К перехвату были привлечены самолеты Польши и других стран НАТО. В Варшаве заявили, что на страну намеренно напала Россия.

Польша разработала «невидимый щит» против дронов26.12.25, 23:36 • 4692 просмотра

