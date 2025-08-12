$41.390.07
Эксклюзив
16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 87486 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 142630 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 115991 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 84614 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129354 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 128780 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106557 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73853 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126485 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Аляска с Украиной": в Анкоридже из-за встречи Трампа с Путиным готовятся массовые протесты

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, готовятся протесты против возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Акция под лозунгом "Аляска с Украиной" состоится 14 августа.

"Аляска с Украиной": в Анкоридже из-за встречи Трампа с Путиным готовятся массовые протесты

В крупнейшем городе Аляски - Анкоридже - готовятся протесты из-за возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение политической организации Stand Up Alaska.

Детали

Указывается, что акция назначена на четверг, 14 августа, за день до саммита. Мероприятие пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной".

С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собираемся, чтобы послать четкий сигнал как Трампу, так и Путину: Аляска решительно против авторитаризма

- говорится в сообщении.

На странице Stand Up Alaska в Facebook содержится прямой призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции.

"Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы протестовать против присутствия международного военного преступника", - призвали организаторы.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW10.08.25, 05:33

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина