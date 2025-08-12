"Аляска с Украиной": в Анкоридже из-за встречи Трампа с Путиным готовятся массовые протесты
Киев • УНН
В крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, готовятся протесты против возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Акция под лозунгом "Аляска с Украиной" состоится 14 августа.
Детали
Указывается, что акция назначена на четверг, 14 августа, за день до саммита. Мероприятие пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной".
С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собираемся, чтобы послать четкий сигнал как Трампу, так и Путину: Аляска решительно против авторитаризма
На странице Stand Up Alaska в Facebook содержится прямой призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции.
"Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы протестовать против присутствия международного военного преступника", - призвали организаторы.
Напомним
На днях президент США Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.
