Большинство регионов Украины завтра столкнутся с отключениями света
Киев • УНН
30 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
