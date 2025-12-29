Більшість регіонів України завтра зіткнуться з відключеннями світла

Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних виключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - додали в Укренерго.

