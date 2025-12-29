$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 5262 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 7590 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12231 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 13851 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18698 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35368 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54682 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59065 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51825 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Більшість регіонів України завтра зіткнуться з відключеннями світла

Київ

 • 318 перегляди

30 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Більшість регіонів України завтра зіткнуться з відключеннями світла

Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних виключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- додали в Укренерго.

Енергетики ліквідують наслідки атаки рф на Київщині: екстрені відключення тривають у двох районах

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна