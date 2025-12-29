Більшість регіонів України завтра зіткнуться з відключеннями світла
Київ • УНН
30 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних виключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
