Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
15:27 • 15470 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 26220 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 20886 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 26853 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 53396 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 79013 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66363 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 68249 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62474 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблів

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Центральне командування США заявило, що американські сили вразили або потопили понад 20 іранських кораблів. Серед знищених суден – бойовий корабель класу "Сулеймані".

Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблів

Центральне командування США заявило, що американські сили "вразили чи потопили" понад 20 іранських кораблів, передає УНН.

"Вчора ввечері CENTCOM додало до цього списку бойовий корабель класу "Сулеймані", — йдеться у заяві, опублікованій у середу.

В іншій заяві, опублікованій у середу, Центральне командування США заявило, що "американські сили продовжують активно відстежувати та знищувати іранські ракетні установки з високою точністю".

США потопили іранський корабель торпедою вперше з часів Другої світової - голова Пентагону дав оновлення щодо операції проти Ірану

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Центральне Командування Збройних сил США
Сполучені Штати Америки
Іран