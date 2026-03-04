Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблів
Київ • УНН
Центральне командування США заявило, що американські сили вразили або потопили понад 20 іранських кораблів. Серед знищених суден – бойовий корабель класу "Сулеймані".
Центральне командування США заявило, що американські сили "вразили чи потопили" понад 20 іранських кораблів, передає УНН.
"Вчора ввечері CENTCOM додало до цього списку бойовий корабель класу "Сулеймані", — йдеться у заяві, опублікованій у середу.
В іншій заяві, опублікованій у середу, Центральне командування США заявило, що "американські сили продовжують активно відстежувати та знищувати іранські ракетні установки з високою точністю".
