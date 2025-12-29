$42.060.13
Семь населенных пунктов на Прикарпатье остаются отрезанными из-за непогоды: больных транспортируют снегоходом

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На Прикарпатье из-за непогоды 7 населенных пунктов остаются отрезанными. Спасатели ГСЧС на снегоболотоходе транспортировали трех больных к автомобилям экстренной медицинской помощи.

Семь населенных пунктов на Прикарпатье остаются отрезанными из-за непогоды: больных транспортируют снегоходом

Из-за непогоды на Прикарпатье пока остаются отрезанными 7 населенных пунктов в Чернелицкой и Городенковской территориальных громадах, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Спасатели ГСЧС продолжают помогать жителям. В частности, с привлечением снегоболотохода "Богун" транспортировали 3 больных от мест проживания к автомобилям экстренной медицинской помощи. 

Так, из села Михальче доставлен мужчина 1972 г.р. для дальнейшей перевозки в больницу для прохождения процедуры диализа.

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус: один человек погиб, еще 13 - пострадали28.12.25, 17:44 • 3848 просмотров

Кроме того, спасатели доставили медицинского работника в село Репужинцы, где мужчине 1975 г.р. с подозрением на инсульт была оказана неотложная помощь. После этого пострадавшего транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

Также из этого же населенного пункта спасатели доставили к автомобилю "скорой" женщину 2007 г.р. Ее передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека28.12.25, 22:38 • 5794 просмотра

Спасатели призвали жителей региона быть внимательными и осторожными, следить за прогнозами погоды и, по возможности, воздерживаться от поездок в период непогоды.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Техника
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Прикарпатье