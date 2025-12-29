Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходом

Через негоду на Прикарпатті наразі відрізаними залишаються 7 населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Рятувальники ДСНС продовжують допомагати мешканцям. Зокрема, із залученням снігоболотохода "Богун", транспортували 3 хворих від місць проживання до автомобілів екстреної медичної допомоги.

Так, із села Михальче доставлено чоловіка 1972 р.н. для подальшого перевезення до лікарні для проходження процедури діалізу.

На Івано-Франківщині перекинувся рейсовий автобус: одна людина загинула, ще 13 - постраждали

Крім того, рятувальники доправили медичного працівника до села Репужинці, де чоловікові 1975 р.н. з підозрою на інсульт була надана невідкладна допомога. Після цього постраждалого транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Також із цього ж населеного пункту рятувальники доставили до автомобіля "швидкої" жінку 2007 р.н.. Її передали медикам для подальшої госпіталізації.

Негода на Прикарпатті 28 грудня: рятувальники відбуксирували 13 транспортних засобів та евакуювали 32 людини

Рятувальники закликали жителів регіону бути уважними та обережними, стежити за прогнозами погоди й, за можливості, утримуватися від поїздок у період негоди.