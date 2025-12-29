Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходом
На Прикарпатті через негоду 7 населених пунктів залишаються відрізаними. Рятувальники ДСНС на снігоболотоході транспортували трьох хворих до автомобілів екстреної медичної допомоги.
Через негоду на Прикарпатті наразі відрізаними залишаються 7 населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Рятувальники ДСНС продовжують допомагати мешканцям. Зокрема, із залученням снігоболотохода "Богун", транспортували 3 хворих від місць проживання до автомобілів екстреної медичної допомоги.
Так, із села Михальче доставлено чоловіка 1972 р.н. для подальшого перевезення до лікарні для проходження процедури діалізу.
Крім того, рятувальники доправили медичного працівника до села Репужинці, де чоловікові 1975 р.н. з підозрою на інсульт була надана невідкладна допомога. Після цього постраждалого транспортували до карети швидкої медичної допомоги.
Також із цього ж населеного пункту рятувальники доставили до автомобіля "швидкої" жінку 2007 р.н.. Її передали медикам для подальшої госпіталізації.
Рятувальники закликали жителів регіону бути уважними та обережними, стежити за прогнозами погоди й, за можливості, утримуватися від поїздок у період негоди.