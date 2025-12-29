Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходом

$42.060.13
15:53 • 4772 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 8190 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 10028 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 13555 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 15237 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 19127 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35782 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54933 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59301 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 52010 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Популярнi новини
Мелоні зробила заяву про гарантії безпеки для України29 грудня, 08:07 • 5230 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 22231 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 25476 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 18256 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 15223 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 15234 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 18269 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 140077 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 184423 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101987 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2744 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 22237 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34593 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 45105 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 140077 перегляди
Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходом

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На Прикарпатті через негоду 7 населених пунктів залишаються відрізаними. Рятувальники ДСНС на снігоболотоході транспортували трьох хворих до автомобілів екстреної медичної допомоги.

Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходом

Через негоду на Прикарпатті наразі відрізаними залишаються 7 населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Рятувальники ДСНС продовжують допомагати мешканцям. Зокрема, із залученням снігоболотохода "Богун", транспортували 3 хворих від місць проживання до автомобілів екстреної медичної допомоги. 

Так, із села Михальче доставлено чоловіка 1972 р.н. для подальшого перевезення до лікарні для проходження процедури діалізу.

На Івано-Франківщині перекинувся рейсовий автобус: одна людина загинула, ще 13 - постраждали28.12.25, 17:44 • 3848 переглядiв

Крім того, рятувальники доправили медичного працівника до села Репужинці, де чоловікові 1975 р.н. з підозрою на інсульт була надана невідкладна допомога. Після цього постраждалого транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Також із цього ж населеного пункту рятувальники доставили до автомобіля "швидкої" жінку 2007 р.н.. Її передали медикам для подальшої госпіталізації.

Негода на Прикарпатті 28 грудня: рятувальники відбуксирували 13 транспортних засобів та евакуювали 32 людини28.12.25, 22:38 • 5794 перегляди

Рятувальники закликали жителів регіону бути уважними та обережними, стежити за прогнозами погоди й, за можливості, утримуватися від поїздок у період негоди.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Село
Техніка
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Прикарпаття