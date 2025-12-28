$41.930.00
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 12554 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 13485 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 20484 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 30821 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 43779 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти
27 грудня, 17:54 • 42234 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31849 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27233 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу
27 грудня, 11:54 • 22153 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
На Івано-Франківщині перекинувся рейсовий автобус: одна людина загинула, ще 13 - постраждали

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Калуському районі рейсовий автобус перекинувся, загинув чоловік 1964 року народження. 13 людей, включаючи двох дітей, отримали травми.

На Івано-Франківщині перекинувся рейсовий автобус: одна людина загинула, ще 13 - постраждали

У Калуському районі Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще 13 людей отримали травми, серед них – двоє дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі 

Між селами Надіїв та Раків рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. 

Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

"Внаслідок ДТП за участі рейсового автобуса постраждали щонайменше 13 людей. На жаль, загинув чоловік 1964 року народження", - йдеться у повідомленні.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади. Наразі, дані щодо кількості травмованих уточнюються.

Нагадаємо

Поблизу Бжега у Зеленцінах сталась ДТП, в якій загинули шестеро людей. П'ятеро із загиблих, попередньо, українці. 

Алла Кіосак

