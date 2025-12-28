На Івано-Франківщині перекинувся рейсовий автобус: одна людина загинула, ще 13 - постраждали
У Калуському районі Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще 13 людей отримали травми, серед них – двоє дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Між селами Надіїв та Раків рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії.
Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.
"Внаслідок ДТП за участі рейсового автобуса постраждали щонайменше 13 людей. На жаль, загинув чоловік 1964 року народження", - йдеться у повідомленні.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади. Наразі, дані щодо кількості травмованих уточнюються.
