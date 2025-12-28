У Польщі в ДТП попередньо загинули п'ятеро українців
Київ • УНН
Поблизу Бжега у Зеленцінах сталась ДТП, в якій загинули шестеро людей. П'ятеро із загиблих, попередньо, українці.
У Польщі поблизу Бжега сталась аварія, жертвами якої стали шестеро осіб. П'ятеро із загиблих, за попередньою інформацією, українці. Про це повідомляє видання Рolsatnews, пише УНН.
ДТП сталась ще 23 грудня, поблизу Бжега - у Зеленцінах. Відомо, що також загинув 59-річний місцевий житель.
Автомобілі зіштовхнулися на перехресті двох національних доріг. За обставин, які залишаються нез'ясованими, відбулося лобове зіткнення Ford Kuga, яким керував загиблий поляк, та Volkswagen Passat.
В результаті зіткнення Volkswagen загорівся. Водій Ford та п'ятеро людей у Passat загинули на місці події. У місцевій прокуратурі повідомили, що за наявною у них інформацією, у Volkswagen перебували громадяни України.
Для встановлення їхніх осіб, ймовірно, знадобляться тести ДНК. Крім того, обставини ДТП також наразі не коментуються, адже тривають експертизи.