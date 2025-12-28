$41.930.00
Рубрики
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 70816 просмотра
В Польше в ДТП предварительно погибли пятеро украинцев

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Вблизи Бжега в Зеленцинах произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Пятеро из погибших, предварительно, украинцы.

В Польше в ДТП предварительно погибли пятеро украинцев

В Польше возле Бжега произошла авария, жертвами которой стали шесть человек. Пятеро из погибших, по предварительной информации, украинцы. Об этом сообщает издание Polsatnews, пишет УНН.

ДТП произошло еще 23 декабря, возле Бжега - в Зеленцинах. Известно, что также погиб 59-летний местный житель.

Автомобили столкнулись на перекрестке двух национальных дорог. При обстоятельствах, которые остаются невыясненными, произошло лобовое столкновение Ford Kuga, которым управлял погибший поляк, и Volkswagen Passat.

В результате столкновения Volkswagen загорелся. Водитель Ford и пять человек в Passat погибли на месте происшествия. В местной прокуратуре сообщили, что по имеющейся у них информации, в Volkswagen находились граждане Украины.

Для установления их личностей, вероятно, понадобятся тесты ДНК. Кроме того, обстоятельства ДТП также пока не комментируются, так как продолжаются экспертизы.

Евгений Царенко

Криминал и ЧПНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Польша