В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус: один человек погиб, еще 13 - пострадали
Киев • УНН
В Калушском районе рейсовый автобус перевернулся, погиб мужчина 1964 года рождения. 13 человек, включая двух детей, получили травмы.
В Калушском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате аварии погиб мужчина, еще 13 человек получили травмы, среди них – двое детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя.
Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.
"В результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали по меньшей мере 13 человек. К сожалению, погиб мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители и офицер-спасатель общины. В настоящее время данные о количестве травмированных уточняются.
Напомним
Вблизи Бжега в Зеленцинах произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Пятеро из погибших, предварительно, украинцы.