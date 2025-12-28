$41.930.00
В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус: один человек погиб, еще 13 - пострадали

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Калушском районе рейсовый автобус перевернулся, погиб мужчина 1964 года рождения. 13 человек, включая двух детей, получили травмы.

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус: один человек погиб, еще 13 - пострадали

В Калушском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате аварии погиб мужчина, еще 13 человек получили травмы, среди них – двое детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали 

Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя. 

Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.

"В результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали по меньшей мере 13 человек. К сожалению, погиб мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители и офицер-спасатель общины. В настоящее время данные о количестве травмированных уточняются.

Напомним

Вблизи Бжега в Зеленцинах произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Пятеро из погибших, предварительно, украинцы. 

Алла Киосак

