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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция

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На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

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Будут судить командира роты охраны ТЦК в Ивано-Франковской области, под руководством которого фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды.

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Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

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Во время ночной атаки российские войска обстреляли объекты Группы Нафтогаз, но серьезных повреждений не нанесли.

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Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав трех должностных лиц медицинских учреждений, адвоката и других фигурантов, причастных к продаже поддельных документов и справок. Стоимость подделки составляла до 16 тыс. долларов.

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Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.

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Местные жители избили мать и ее 6-летнюю дочь, приняв женщину за того, кто сообщал властям информацию о местных мужчинах.

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Арестованы трое фигурантов дела о сети подпольных покерных клубов

Трое подозреваемых в организации подпольной покерной сети были арестованы и взяты под стражу, а еще один подозреваемый не явился в суд, отложив рассмотрение дела.

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