В Украине ожидается жара до 35-36°, особенно на юге и Кировоградщине. В западных областях и в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в Карпатах возможен туман.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в части западной и северо-восточной Украины, в то время как на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха будет колебаться в пределах 11-32°C в зависимости от региона.
В мае среднемесячная температура ожидается на уровне 15-18°C, что на 1-1,5°C выше нормы, а осадков выпадет 35-76 мм, что в пределах нормы.
В Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего один полицейский погиб, а другой получил ранения, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.
На Прикарпатье преступники, которые оделись в военную форму ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен, остановив его автомобиль под предлогом проверки.
Из-за значительных повреждений энергетических объектов и снижения температуры на промышленность были наложены ограничения, чтобы обеспечить потребности потребителей, используя электроэнергию собственной генерации, импорт и экстренную помощь из соседних стран.
Будут судить командира роты охраны ТЦК в Ивано-Франковской области, под руководством которого фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды.
Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.
Во время ночной атаки российские войска обстреляли объекты Группы Нафтогаз, но серьезных повреждений не нанесли.
Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав трех должностных лиц медицинских учреждений, адвоката и других фигурантов, причастных к продаже поддельных документов и справок. Стоимость подделки составляла до 16 тыс. долларов.
11 марта в Украине будет облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь, температура днем 0-14° тепла, ночью -9-5° мороза.
Лубинец требует провести служебное расследование относительно ненадлежащего реагирования полиции на сообщения об избиении прохожих в Ивано-Франковске.
В Ивано-Франковске правоохранители задержали злоумышленников, которые наносили газовыми баллончиками вред прохожим, в том числе пожилым людям.
Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.
В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже в субботу ожидается повышение температуры в Украине до 16 градусов тепла в некоторых регионах.
Местные жители избили мать и ее 6-летнюю дочь, приняв женщину за того, кто сообщал властям информацию о местных мужчинах.
Трое подозреваемых в организации подпольной покерной сети были арестованы и взяты под стражу, а еще один подозреваемый не явился в суд, отложив рассмотрение дела.