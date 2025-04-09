На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города.