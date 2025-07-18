Солнцу не пробиться: Украину сегодня накроют дожди и грозы

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:31 • 93351 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 91618 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 79994 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 12:10 • 102956 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
17 июля, 10:24 • 99039 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 97727 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 443503 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 170282 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 167829 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 119219 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
87%
746мм
Популярные новости
Непогода накрыла Львов: улицы затопило, машины ушли под воду17 июля, 17:56 • 17563 просмотра
Повлияет на производство ракет и дронов: в рф прогремели взрывы на предприятии "Щекиноазот"17 июля, 18:30 • 8818 просмотра
В Черкассах тренер по танцам якобы проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию17 июля, 19:00 • 5086 просмотра
Погиб легендарный экстремал, прыгавший из стратосферы и преодолевший звуковой барьер17 июля, 21:17 • 13366 просмотра
Москву атакуют беспилотники: россияне жалуются на звуки взрывов, аэропорт Внуково ввел план "Ковер"23:40 • 4252 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 93351 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 113090 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 126434 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 309696 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 443503 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Львов
Венгрия
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 31461 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 44472 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 161557 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 225460 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 240485 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
Холм

Солнцу не пробиться: Украину сегодня накроют дожди и грозы

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается облачная погода с умеренными дождями, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Температура воздуха будет колебаться от 13-18° ночью до 29-34° днем на юге и востоке.

Солнцу не пробиться: Украину сегодня накроют дожди и грозы

Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях умеренные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В пятницу, 18 июля синоптики прогнозируют днем в Украине, кроме крайнего востока, умеренные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, днем и в Житомирской областях значительные дожди, ночью в юго-западной части, днем в Украине, кроме запада, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в южной части и на востоке страны днем 29-34°, на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°, в западных областях 16-21°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На территории Киевской области и в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируется дождь, местами гроза.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха по Киевской области днем составит 21-26°. В столице, городе Киеве, днем температура воздуха прогреется до 21-23°.

Напомним

18 июля отмечают День идеальной семьи, Всемирный день слушания, День рождения "Тетриса", Международный день Нельсона Манделы и чтят память святых мучеников Иакинфа и Эмилиана. В этот день 1985 года "Тетрис" впервые вышел за пределы СССР, а ООН провозгласила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы.

Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17.07.25, 15:10 • 113092 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Киевская область
Одесская область
Закарпатская область
Организация Объединенных Наций
Прикарпатье
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9