Солнцу не пробиться: Украину сегодня накроют дожди и грозы
Киев • УНН
Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается облачная погода с умеренными дождями, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Температура воздуха будет колебаться от 13-18° ночью до 29-34° днем на юге и востоке.
Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях умеренные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
В пятницу, 18 июля синоптики прогнозируют днем в Украине, кроме крайнего востока, умеренные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, днем и в Житомирской областях значительные дожди, ночью в юго-западной части, днем в Украине, кроме запада, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура в южной части и на востоке страны днем 29-34°, на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°, в западных областях 16-21°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
На территории Киевской области и в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируется дождь, местами гроза.
Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха по Киевской области днем составит 21-26°. В столице, городе Киеве, днем температура воздуха прогреется до 21-23°.
Напомним
18 июля отмечают День идеальной семьи, Всемирный день слушания, День рождения "Тетриса", Международный день Нельсона Манделы и чтят память святых мучеников Иакинфа и Эмилиана. В этот день 1985 года "Тетрис" впервые вышел за пределы СССР, а ООН провозгласила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы.
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