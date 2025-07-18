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Сонцю не пробитися: Україну сьогодні накриють дощі та грози

Київ • УНН

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Сьогодні, 18 липня, в Україні очікується хмарна погода з помірними дощами, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі. Температура повітря коливатиметься від 13-18° вночі до 29-34° вдень на півдні та сході.

Сонцю не пробитися: Україну сьогодні накриють дощі та грози

Сьогодні, 18 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях помірні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 18 липня синоптики прогнозують вдень в Україні, крім крайнього сходу, помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, в Одеській, Вінницькій Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях значні дощі, вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім заходу, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура у південній частині та на сході країни вдень 29-34°, на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°, у західних областях 16-21°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На території Київської області та в Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозується дощ, місцями гроза.

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по Київській області вдень становитиме 21-26°. У столиці, місті Києві, вдень температура повітря прогріється до 21-23°.

Нагадаємо

18 липня відзначають День ідеальної сім’ї, Всесвітній день слухання, День народження "Тетріса", Міжнародний день Нельсона Мандели та вшановують пам’ять святих мучеників Якинта і Еміліяна. Цього дня 1985 року "Тетріс" вперше вийшов за межі СРСР, а ООН проголосила 18 липня Міжнародним днем Нельсона Мандели.

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Віта Зеленецька

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