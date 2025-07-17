Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома
Київ • УНН
У липні, який неформально відзначається як місяць морозива в Україні, УНН пропонує добірку рецептів домашнього морозива. Серед них класичне ванільне, фруктово-ягідне без вершків, ескімо на паличці, шоколадне та морозиво з "Бейлісом".
Липень - спекотна пора, коли найбільше хочеться поласувати чимось смачним та прохолодним. Морозиво - ідеальне рішення для цього. У США Національний день морозива (National Ice Cream Day) вирішили святкувати 20 липня, а в Україні його неформально відзначають протягом всього місяця.
Тож УНН вирішив підготувати добірку рецептів морозива, які можна приготувати вдома.
До вашої уваги кілька смачних і простих рецептів морозива, які можна приготувати вдома навіть без морожениці.
Класичне ванільне морозиво
Інгредієнти:
- Вершки 33% — 500 мл;
- Згущене молоко — 1 банка (380 г);
- Ванільний екстракт — 1 ч. ложка (або ванільний цукор — 1 пак.);
Приготування
Збити вершки до стійких піків.
Додати згущене молоко та ваніль, акуратно перемішати лопаткою.
Вилити у контейнер і заморозити на 5–6 годин (краще на ніч).
Перед подачею трохи потримати при кімнатній температурі, щоб легко накладати.
Фруктово-ягідне морозиво (без вершків)
Інгредієнти:
- Банан — 2 шт.;
- Ягоди на власний смак — 300 г;
- Мед, цукор, цукрозамінник — 1–2 ст. ложки (за смаком);
- Лимонний сік — 1 ч. ложка.
Приготування
Нарізати банани та заморозити їх.
Змішати у блендері заморожені банани, ягоди, мед/цукрор/замінник і лимонний сік.
Збити до кремової текстури.
Можна їсти одразу як "сорбет" або заморозити ще на кілька годин.
Ескімо на паличці
Інгредієнти:
- Вершки 33% — 400 мл;
- Згущене молоко — 200 г;
- Ванільний цукор — 1 ч. ложка;
- Шоколад — 150 г (для глазурі);
- Рослинна олія (рафінована) — 2 ст. ложки (для глазурі).
Приготування
Збити вершки до пишної маси.
Додати згущене молоко та ваніль, акуратно перемішати.
Розлити у формочки для ескімо (або пластикові стаканчики + палички).
Заморозити мінімум на 6 годин.
Розтопити шоколад із олією на водяній бані.
Застигле морозиво вийняти з форм (під гарячою водою), занур у глазур і одразу повернути в морозилку на 15 хв.
Лайфхак:
Якщо немає формочок, можна використати маленькі пластикові стаканчики та дерев’яні палички (від аптеки або кави).
Шоколадне морозиво
Інгредієнти:
- Вершки 33% — 400 мл;
- Згущене молоко — 1 банка;
- Какао-порошок — 3 ст. ложки;
- Шоколад чорний (за бажанням) — 50 г.
Приготування
Збити вершки.
В окремій мисці змішати згущене молоко з какао до однорідності.
Додати шоколадну масу до вершків, обережно перемішати.
Посипати натертим шоколадом.
Заморозити.
Морозиво з "Бейлісом" (варіант не для дітей)
Інгредієнти:
- Вершки 33% — 400 мл;
- Згущене молоко — 1 банка;
- Лікер Baileys — 100 мл;
- Шоколад тертий або крихти (за бажанням).
Приготування
Збити вершки до пишності.
Змішати згущене молоко з лікером.
Акуратно об’єднати вершки з лікерною сумішшю.
Додати шоколадні крихти, перемішати.
Перелити у контейнер і заморозити на ніч.
Примітка:
Алкоголь від Baileys знижує температуру замерзання, тому морозиво буде м’якше. Не можна споживати неповнолітнім!
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