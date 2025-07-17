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Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома

Київ • УНН

 • 8970 перегляди

У липні, який неформально відзначається як місяць морозива в Україні, УНН пропонує добірку рецептів домашнього морозива. Серед них класичне ванільне, фруктово-ягідне без вершків, ескімо на паличці, шоколадне та морозиво з "Бейлісом".

Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома

 Липень - спекотна пора, коли найбільше хочеться поласувати чимось смачним та прохолодним. Морозиво - ідеальне рішення для цього. У США Національний день морозива (National Ice Cream Day) вирішили святкувати 20 липня, а в Україні його неформально відзначають протягом всього місяця.

Тож УНН вирішив підготувати добірку рецептів морозива, які можна приготувати вдома.

До вашої уваги кілька смачних і простих рецептів морозива, які можна приготувати вдома навіть без морожениці.

Класичне ванільне морозиво

Інгредієнти:

  • Вершки 33% — 500 мл;
    • Згущене молоко — 1 банка (380 г);
      • Ванільний екстракт — 1 ч. ложка (або ванільний цукор — 1 пак.);

        Приготування

        Збити вершки до стійких піків.

        Додати згущене молоко та ваніль, акуратно перемішати лопаткою.

        Вилити у контейнер і заморозити на 5–6 годин (краще на ніч).

        Перед подачею трохи потримати при кімнатній температурі, щоб легко накладати.

        Фруктово-ягідне морозиво (без вершків)

        Інгредієнти:

        • Банан — 2 шт.;
          • Ягоди на власний смак — 300 г;
            • Мед, цукор, цукрозамінник — 1–2 ст. ложки (за смаком);
              • Лимонний сік — 1 ч. ложка.

                Приготування

                Нарізати банани та заморозити їх.

                Змішати у блендері заморожені банани, ягоди, мед/цукрор/замінник і лимонний сік.

                Збити до кремової текстури.

                Можна їсти одразу як "сорбет" або заморозити ще на кілька годин.

                Ескімо на паличці

                Інгредієнти:

                • Вершки 33% — 400 мл;
                  • Згущене молоко — 200 г;
                    • Ванільний цукор — 1 ч. ложка;
                      • Шоколад — 150 г (для глазурі);
                        • Рослинна олія (рафінована) — 2 ст. ложки (для глазурі).

                          Приготування

                          Збити вершки до пишної маси.

                          Додати згущене молоко та ваніль, акуратно перемішати.

                          Розлити у формочки для ескімо (або пластикові стаканчики + палички).

                          Заморозити мінімум на 6 годин.

                          Розтопити шоколад із олією на водяній бані.

                          Застигле морозиво вийняти з форм (під гарячою водою), занур у глазур і одразу повернути в морозилку на 15 хв.

                          Лайфхак: 

                          Якщо немає формочок, можна використати маленькі пластикові стаканчики та дерев’яні палички (від аптеки або кави).

                          Шоколадне морозиво

                          Інгредієнти:

                          • Вершки 33% — 400 мл;
                            • Згущене молоко — 1 банка;
                              • Какао-порошок — 3 ст. ложки;
                                • Шоколад чорний (за бажанням) — 50 г.

                                  Приготування

                                  Збити вершки.

                                  В окремій мисці змішати згущене молоко з какао до однорідності.

                                  Додати шоколадну масу до вершків, обережно перемішати.

                                  Посипати натертим шоколадом.

                                  Заморозити.

                                   Морозиво з "Бейлісом" (варіант не для дітей)

                                  Інгредієнти:

                                  • Вершки 33% — 400 мл;
                                    • Згущене молоко — 1 банка;
                                      • Лікер Baileys — 100 мл;
                                        • Шоколад тертий або крихти (за бажанням).

                                          Приготування

                                          Збити вершки до пишності.

                                          Змішати згущене молоко з лікером.

                                          Акуратно об’єднати вершки з лікерною сумішшю.

                                          Додати шоколадні крихти, перемішати.

                                          Перелити у контейнер і заморозити на ніч.

                                          Примітка:

                                          Алкоголь від Baileys знижує температуру замерзання, тому морозиво буде м’якше. Не можна споживати неповнолітнім!

                                          Нагадаємо

                                          У США відзначали Національний день хот-дога. З цієї нагоди УНН підготував добірку з п'яти рецептів хот-догів, включаючи класичний, з чедером та беконом, нью-йоркський, солодкий та веганський.

                                          Раніше УНН підготував добірку рецептів освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа.

                                          Яна Соколівська

                                          Яна Соколівська

                                          ЛайфхакПублікаціїКулінар
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