Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома

Липень - спекотна пора, коли найбільше хочеться поласувати чимось смачним та прохолодним. Морозиво - ідеальне рішення для цього. У США Національний день морозива (National Ice Cream Day) вирішили святкувати 20 липня, а в Україні його неформально відзначають протягом всього місяця.

Тож УНН вирішив підготувати добірку рецептів морозива, які можна приготувати вдома.

До вашої уваги кілька смачних і простих рецептів морозива, які можна приготувати вдома навіть без морожениці.

Класичне ванільне морозиво

Інгредієнти:

Вершки 33% — 500 мл;

Згущене молоко — 1 банка (380 г);

Ванільний екстракт — 1 ч. ложка (або ванільний цукор — 1 пак.);

Приготування

Збити вершки до стійких піків.

Додати згущене молоко та ваніль, акуратно перемішати лопаткою.

Вилити у контейнер і заморозити на 5–6 годин (краще на ніч).

Перед подачею трохи потримати при кімнатній температурі, щоб легко накладати.

Фруктово-ягідне морозиво (без вершків)

Інгредієнти:

Банан — 2 шт.;

Ягоди на власний смак — 300 г;

Мед, цукор, цукрозамінник — 1–2 ст. ложки (за смаком);

Лимонний сік — 1 ч. ложка.

Приготування

Нарізати банани та заморозити їх.

Змішати у блендері заморожені банани, ягоди, мед/цукрор/замінник і лимонний сік.

Збити до кремової текстури.

Можна їсти одразу як "сорбет" або заморозити ще на кілька годин.

Ескімо на паличці

Інгредієнти:

Вершки 33% — 400 мл;

Згущене молоко — 200 г;

Ванільний цукор — 1 ч. ложка;

Шоколад — 150 г (для глазурі);

Рослинна олія (рафінована) — 2 ст. ложки (для глазурі).

Приготування

Збити вершки до пишної маси.

Додати згущене молоко та ваніль, акуратно перемішати.

Розлити у формочки для ескімо (або пластикові стаканчики + палички).

Заморозити мінімум на 6 годин.

Розтопити шоколад із олією на водяній бані.

Застигле морозиво вийняти з форм (під гарячою водою), занур у глазур і одразу повернути в морозилку на 15 хв.

Лайфхак:

Якщо немає формочок, можна використати маленькі пластикові стаканчики та дерев’яні палички (від аптеки або кави).

Шоколадне морозиво

Інгредієнти:

Вершки 33% — 400 мл;

Згущене молоко — 1 банка;

Какао-порошок — 3 ст. ложки;

Шоколад чорний (за бажанням) — 50 г.

Приготування

Збити вершки.

В окремій мисці змішати згущене молоко з какао до однорідності.

Додати шоколадну масу до вершків, обережно перемішати.

Посипати натертим шоколадом.

Заморозити.

Морозиво з "Бейлісом" (варіант не для дітей)

Інгредієнти:

Вершки 33% — 400 мл;

Згущене молоко — 1 банка;

Лікер Baileys — 100 мл;

Шоколад тертий або крихти (за бажанням).

Приготування

Збити вершки до пишності.

Змішати згущене молоко з лікером.

Акуратно об’єднати вершки з лікерною сумішшю.

Додати шоколадні крихти, перемішати.

Перелити у контейнер і заморозити на ніч.

Примітка:

Алкоголь від Baileys знижує температуру замерзання, тому морозиво буде м’якше. Не можна споживати неповнолітнім!

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